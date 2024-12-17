Ярославский Ростов сделают Великим: решение Госдумы

Госдума поддержала инициативу о переименовании Ростова Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ростов в Ярославской области переименуют в Ростов Великий. Такое решение 17 декабря приняла Государственная Дума России. Теперь утвердить закон должны сенаторы и президент.

— Рассчитываем на положительное решение по этому вопросу Совета Федерации и Президента Владимира Владимировича Путина, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, многие называют Ростов в Ярославской области Великим. Однако в официальном названии города это определение не закреплено. Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название ведутся уже несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно, но все-таки поддержали.