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Город Ярославский Ростов сделают Великим: решение Госдумы

Ярославский Ростов сделают Великим: решение Госдумы

Депутаты поддержали переименование города

276
5 комментариев

Госдума поддержала инициативу о переименовании Ростова

Источник:

Ростов в Ярославской области переименуют в Ростов Великий. Такое решение 17 декабря приняла Государственная Дума России. Теперь утвердить закон должны сенаторы и президент.

— Рассчитываем на положительное решение по этому вопросу Совета Федерации и Президента Владимира Владимировича Путина, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, многие называют Ростов в Ярославской области Великим. Однако в официальном названии города это определение не закреплено. Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название ведутся уже несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно, но все-таки поддержали.

По инициативе губернатора Ярославская областная Дума в августе 2024 года направила проект закона о переименовании Ростова в Госдуму, так как подобные вопросы решаются на федеральном уровне.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Вот оно , величие ))
Гость
34 минуты
Вот оно Таврическое пространство
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