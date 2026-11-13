Новая подтанцовка и блестящие платья: Татьяна Буланова собрала полный зал в Ярославле

12 ноября в 19:00 в концертно-зрелищном центре «Миллениум» отгремел концерт Татьяны Булановой. Хотя, вернее сказать, отзвучал. Артистка собрала полный зал: свободных мест не осталось, а публика с первых минут была готова подпевать любимой исполнительнице.

Татьяна Буланова вышла на сцену точно по расписанию. В блестящем платье в пол она исполняла песни одну за другой. Композиции звучали практически без перерывов, а артистка эмоционально проживала каждую из них, щедро делясь настроением со зрителями.

В Ярославль «королева лирики» 90-х приехала с новой подтанцовкой. На сцене с ней были всего две девушки. А сама певица за выступление сменила два наряда.

Однако ярославцы пришли на концерт явно не за шоу. Уже к середине выступления многие не ограничивались аплодисментами: подпевали знакомым песням, поднимали руки в такт музыке, а самые активные выходили в проходы и начинали танцевать. В какой-то момент зрительские кресла для многих перестали быть главным местом проведения вечера — хотелось двигаться, петь и наслаждаться музыкой.

В зале — ни одного свободного места. Ярославль встречает Татьяну Буланову аншлагом

Ни минуты ожидания: артистка выходит на сцену точно в назначенное время

Когда любимая песня звучит, сидеть на месте просто невозможно!

Татьяна Буланова с полной отдачей исполняла один хит за другим

Танцевальное настроение захватывает зал: всё больше зрителей поднимаются со своих мест

В небольшую паузу между песнями зрители спешили выразить любовь и благодарность артистке, преподнося ей цветы и подарки

А Татьяна не отказывала зрителям в селфи

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».

Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).

В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.