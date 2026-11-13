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Развлечения Фоторепортаж Новая подтанцовка и блестящие платья: Татьяна Буланова собрала полный зал в Ярославле

Новая подтанцовка и блестящие платья: Татьяна Буланова собрала полный зал в Ярославле

Фоторепортаж с концерта в «Миллениуме»

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Ярославцы тепло встречали артистку и поддерживали ее громкими аплодисментами | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы тепло встречали артистку и поддерживали ее громкими аплодисментами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы тепло встречали артистку и поддерживали ее громкими аплодисментами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

12 ноября в 19:00 в концертно-зрелищном центре «Миллениум» отгремел концерт Татьяны Булановой. Хотя, вернее сказать, отзвучал. Артистка собрала полный зал: свободных мест не осталось, а публика с первых минут была готова подпевать любимой исполнительнице.

Татьяна Буланова вышла на сцену точно по расписанию. В блестящем платье в пол она исполняла песни одну за другой. Композиции звучали практически без перерывов, а артистка эмоционально проживала каждую из них, щедро делясь настроением со зрителями.

В Ярославль «королева лирики» 90-х приехала с новой подтанцовкой. На сцене с ней были всего две девушки. А сама певица за выступление сменила два наряда.

Однако ярославцы пришли на концерт явно не за шоу. Уже к середине выступления многие не ограничивались аплодисментами: подпевали знакомым песням, поднимали руки в такт музыке, а самые активные выходили в проходы и начинали танцевать. В какой-то момент зрительские кресла для многих перестали быть главным местом проведения вечера — хотелось двигаться, петь и наслаждаться музыкой.

Судя по реакции зала, песни Татьяны Булановой по-прежнему находят отклик в сердцах слушателей.

В зале — ни одного свободного места. Ярославль встречает Татьяну Буланову аншлагом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ зале — ни одного свободного места. Ярославль встречает Татьяну Буланову аншлагом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В зале — ни одного свободного места. Ярославль встречает Татьяну Буланову аншлагом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ни минуты ожидания: артистка выходит на сцену точно в назначенное время | Источник: Александр Куренной / 76.RUНи минуты ожидания: артистка выходит на сцену точно в назначенное время | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ни минуты ожидания: артистка выходит на сцену точно в назначенное время

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Когда любимая песня звучит, сидеть на месте просто невозможно! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда любимая песня звучит, сидеть на месте просто невозможно! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда любимая песня звучит, сидеть на месте просто невозможно!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сияющее синее платье с рукавами в стиле «летучая мышь» | Источник: Александр Куренной / 76.RUСияющее синее платье с рукавами в стиле «летучая мышь» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сияющее синее платье с рукавами в стиле «летучая мышь»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В глубине сцены музыканты создавали живое музыкальное сопровождение концерта | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ глубине сцены музыканты создавали живое музыкальное сопровождение концерта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В глубине сцены музыканты создавали живое музыкальное сопровождение концерта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Татьяна Буланова с полной отдачей исполняла один хит за другим | Источник: Александр Куренной / 76.RUТатьяна Буланова с полной отдачей исполняла один хит за другим | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Татьяна Буланова с полной отдачей исполняла один хит за другим

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Гитарист музыкальной команды Татьяны Булановой | Источник: Александр Куренной / 76.RUГитарист музыкальной команды Татьяны Булановой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гитарист музыкальной команды Татьяны Булановой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Голос у Булановой сильный и звучный | Источник: Александр Куренной / 76.RUГолос у Булановой сильный и звучный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голос у Булановой сильный и звучный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один участник музыкальной команды артистки | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один участник музыкальной команды артистки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один участник музыкальной команды артистки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Танцевальное настроение захватывает зал: всё больше зрителей поднимаются со своих мест | Источник: Александр Куренной / 76.RUТанцевальное настроение захватывает зал: всё больше зрителей поднимаются со своих мест | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Танцевальное настроение захватывает зал: всё больше зрителей поднимаются со своих мест

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В небольшую паузу между песнями зрители спешили выразить любовь и благодарность артистке, преподнося ей цветы и подарки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ небольшую паузу между песнями зрители спешили выразить любовь и благодарность артистке, преподнося ей цветы и подарки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В небольшую паузу между песнями зрители спешили выразить любовь и благодарность артистке, преподнося ей цветы и подарки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А Татьяна не отказывала зрителям в селфи | Источник: Александр Куренной / 76.RUА Татьяна не отказывала зрителям в селфи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А Татьяна не отказывала зрителям в селфи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зал подпевает артистке: многие зрители знают любимые песни наизусть | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗал подпевает артистке: многие зрители знают любимые песни наизусть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зал подпевает артистке: многие зрители знают любимые песни наизусть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В полумраке зала особенно заметны яркие огоньки смартфонов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ полумраке зала особенно заметны яркие огоньки смартфонов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В полумраке зала особенно заметны яркие огоньки смартфонов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новая подтанцовка выглядела куда живее завирусившихся танцев прошлой группы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовая подтанцовка выглядела куда живее завирусившихся танцев прошлой группы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая подтанцовка выглядела куда живее завирусившихся танцев прошлой группы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».

Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).

В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.

Какая красотка! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакая красотка! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какая красотка!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На сцене — настоящий вихрь движения, эмоций и танца | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа сцене — настоящий вихрь движения, эмоций и танца | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На сцене — настоящий вихрь движения, эмоций и танца

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как это было — видео
Во время 20-минутного антракта зрители пользуются возможностью заглянуть в кафе и немного перекусить | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо время 20-минутного антракта зрители пользуются возможностью заглянуть в кафе и немного перекусить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время 20-минутного антракта зрители пользуются возможностью заглянуть в кафе и немного перекусить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В меню кафе — выпечка, прохладительные и алкогольные напитки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ меню кафе — выпечка, прохладительные и алкогольные напитки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В меню кафе — выпечка, прохладительные и алкогольные напитки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Слушатели Татьяны — самых разных возрастов и профессий | Источник: Александр Куренной / 76.RUСлушатели Татьяны — самых разных возрастов и профессий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Слушатели Татьяны — самых разных возрастов и профессий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По нашему мнению, пела Татьяна очень хорошо | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо нашему мнению, пела Татьяна очень хорошо | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По нашему мнению, пела Татьяна очень хорошо

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославская публика дарит артистке свою любовь и поддержку | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославская публика дарит артистке свою любовь и поддержку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославская публика дарит артистке свою любовь и поддержку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С каждой песней атмосфера в зале становится все более праздничной | Источник: Александр Куренной / 76.RUС каждой песней атмосфера в зале становится все более праздничной | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С каждой песней атмосфера в зале становится все более праздничной

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Руки взмывают вверх под знакомые хиты | Источник: Александр Куренной / 76.RUРуки взмывают вверх под знакомые хиты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Руки взмывают вверх под знакомые хиты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Поклонники продолжают радовать Татьяну Буланову цветами и подарками | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоклонники продолжают радовать Татьяну Буланову цветами и подарками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поклонники продолжают радовать Татьяну Буланову цветами и подарками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зал взрывается аплодисментами, благодаря артистку за яркое выступление | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗал взрывается аплодисментами, благодаря артистку за яркое выступление | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зал взрывается аплодисментами, благодаря артистку за яркое выступление

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
8
Гость
1 час
Артисты уехали. Осталось это...
Гость
4 часа
Танюха рулит. Уважаю, её, Маликова, Сюткина. Люди просто артисты, во власть не лезут, язками не мелют, не халуи приспособленцы какие
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Гость
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