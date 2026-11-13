Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-в.

 747мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Подорожает ли проезд?
Будущее ЦНТИ
Размер пенсий
Каталог новостроек Ярославля
Ярославцы — о Булановой
Проблема с лекарствами
Украсят центр на Новый год
Страна и мир Теплое море и демократичные цены: как красиво отдохнуть во Вьетнаме и не остаться с нулем на карте

Теплое море и демократичные цены: как красиво отдохнуть во Вьетнаме и не остаться с нулем на карте

Отзыв туристки на ставший популярным Дананг — в видео

170

Дананг — это теплое море и низкие цены на еду

Источник:

Городские медиа

Вьетнам остается одним из самых доступных и любимых россиянами мест пляжного отдыха. В последние годы всё больше туристов выбирают для поездки город-миллионник Дананг. Добраться до него можно из нескольких городов России, в том числе из Новосибирска, как это сделала журналист 86.RU Анастасия Шевякова. Она поделилась впечатлениями от поездки.

Полет из Новосибирска до Дананга длился около семи часов. Аэропорт находится недалеко от города, поэтому до отеля можно добраться буквально за считаные минуты.

«В первую очередь в Дананг туристы едут за теплым ласковым морем. Оно там действительно потрясающее. По пляжам с желто-белым мелким песочком можно совершать длительные прогулки и утром и вечером, — поделилась Анастасия. — Но нужно быть готовым, что лежаков на побережье практически нет. Туристы расстилают полотенца или циновки, так и загорают. У некоторых отелей, правда, есть специальные зоны с бассейном и шезлонгами на пляже, но далеко не у всех».

Мост Дракона — визитная карточка города. Стоит посмотреть на него и днем, и вечером, когда зажигается подсветка. К достопримечательности примыкает пешеходная улица, с которой открываются красивые виды на окрестности Дананга.

«Самой яркой локацией Дананга для нас стала территория пагоды Линь Унг, где расположена 67-метровая статуя Леди Будды, обращенная лицом к морю. Вход на территорию бесплатный. Там расположены буддийские живописные сады, смотровая площадка, несколько красивых храмов, множество скульптур и статуй».

Цены на еду и такси в Дананге весьма демократичные. Вся поездка на одного человека обошлась в 119 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Вьетнам Поездка Впечатление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Рекомендуем