Теплое море и демократичные цены: как красиво отдохнуть во Вьетнаме и не остаться с нулем на карте

Дананг — это теплое море и низкие цены на еду Источник: Городские медиа

Вьетнам остается одним из самых доступных и любимых россиянами мест пляжного отдыха. В последние годы всё больше туристов выбирают для поездки город-миллионник Дананг. Добраться до него можно из нескольких городов России, в том числе из Новосибирска, как это сделала журналист 86.RU Анастасия Шевякова. Она поделилась впечатлениями от поездки.

Полет из Новосибирска до Дананга длился около семи часов. Аэропорт находится недалеко от города, поэтому до отеля можно добраться буквально за считаные минуты.

«В первую очередь в Дананг туристы едут за теплым ласковым морем. Оно там действительно потрясающее. По пляжам с желто-белым мелким песочком можно совершать длительные прогулки и утром и вечером, — поделилась Анастасия. — Но нужно быть готовым, что лежаков на побережье практически нет. Туристы расстилают полотенца или циновки, так и загорают. У некоторых отелей, правда, есть специальные зоны с бассейном и шезлонгами на пляже, но далеко не у всех».

Мост Дракона — визитная карточка города. Стоит посмотреть на него и днем, и вечером, когда зажигается подсветка. К достопримечательности примыкает пешеходная улица, с которой открываются красивые виды на окрестности Дананга.

«Самой яркой локацией Дананга для нас стала территория пагоды Линь Унг, где расположена 67-метровая статуя Леди Будды, обращенная лицом к морю. Вход на территорию бесплатный. Там расположены буддийские живописные сады, смотровая площадка, несколько красивых храмов, множество скульптур и статуй».