Ищут детей «бандитской наружности»: в Ярославле объявили масштабный кастинг актеров для боевика

Роман Курцын снимет в Ярославле новый фильм Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











В Ярославле объявили кастинг в преддверии съемок продолжения фильма «Лихо». О поиске юных актеров объявили актер Роман Курцын и его брат Алексей.

— У нас классная новость: мы запускаем вторую часть нашего фильма «Лихо» под названием «В тихом омуте», — рассказали подписчикам братья.

Фильм «Лихо» написан по сценарию самого Романа Курцына, он же выступил генеральным продюсером картины. Сюжет первой части строился вокруг «лихих» 1990-х, главный герой — ветеран афганской войны Борис Лихачев. Режиссером «Лихо» стал Михаил Кабанов, известный по сериалам «Ирония любви» (12+), «В одну реку дважды» (18+), «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом и другим. Главные роли исполнили Роман Курцын и звезда сериала «Горький-53» (16+) Эдуард Флеров. Проект «Лихо» планировали выпустить в трех вариантах: полнометражный фильм для кинотеатров, а также четырехсерийный проект для телеканалов и онлайн-платформ. Причем для ТВ и интернет-площадок предполагаются разные монтажные версии. В планах создателей сделать варианты с возрастными цензами 12+ и 16+, которые будут отличаться по количеству сцен с драками.

Съемки пройдут 25, 26 и 27 октября в Ярославле.

— Мы снимаем небольшой блок — детство главного героя. И мы ищем персонажей главных и второстепенных в игровом возрасте от 12 до 17 лет, — уточнили Роман и Алексей Курцын.

Главное условие: актеры должны побриться налысо, а также быть «фактурными, бандитской наружности».

— Так как наш главный герой попадает в детскую колонию, то и окружение должно быть непосредственно таким же, — объяснил Роман Курцын. — Если тебе 12-17 лет, ты пацан и готов сниматься в кино, присылай свои фотографии, видеовизитку. И мы, если ты нам подойдешь, обязательно тебе позвоним и попробуем сняться в кино.