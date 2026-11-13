Раскрыты детали спецсезона «Ландышей» — что фанаты говорят о продолжении

Создатели сериала «Ландыши» (18+) показали кадры со съемки нового сезона Источник: itsmore.tv, landyshi.wink / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Завершены съемки специального сезона мелодрамы «Ландыши. Целоваться не будем» (18+). Над продолжением создатели сериала работали в Татарстане и Московской области: в кадре появятся узнаваемые локации: исторический центр Казани, Казанский кремль, Свияжск и даже территория Казанского высшего танкового командного училища.

К своим ролям вернулись Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев‑Лару и Ирина Паутова — зрители особенно ждут продолжения линии Кати и Лехи. К основному составу присоединились и новые актеры: Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алена Яковлева и Дмитрий Бедерин.

Что известно о третьем сезоне сериала «Ландыши» (18+) Источник: itsmore.tv, landyshi.wink / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подробности сюжета создатели сериала пока держат в секрете, но некоторыми деталями все-таки поделились. В новом сезоне «Ландышей» (18+) режиссеры решили, что история Кати и Лехи будет разворачиваться сразу в двух измерениях: в прошлом и настоящем. Кроме этого, некоторые культовые песни сериала будут исполнены на татарском языке. Вот что сказали зрители о таких сюжетных поворотах:

— Хорошие новости! Будет приятно увидеть ребят вновь! — высказалась одна из фанаток сериала.

— Ждем. Новый год без «Ландышей» не Новый год, — присоединилась к ней еще одна поклонница.

— Очень заинтригованы… — писали подписчики в соцсетях.

Впрочем, не все зрители встретили новость о продолжении с одинаковым восторгом. Кто‑то переживает, что параллельные временные линии могут запутать, а сюжет вовсе покажется надуманным.

— Последние серии вообще непонятные. Надеюсь, этот сезон будет так же интересен, как первый, — делилась своими переживаниями фанатка.

— Полноценное продолжение будет в 4-м сезоне, который получил название «Сорванный Голос», — печально шутил еще один зритель.

Многие поклонники, не дождавшись подробностей сюжета, уже вовсю строят догадки. В фанатских чатах и комментариях то и дело мелькают версии: кто‑то уверен, что загадочное название «Целоваться не будем» — это ключ к драматической развязке, кто‑то гадает, как именно прошлое героев повлияет на их нынешние решения, а кто‑то ищет скрытые намеки в анонсе продолжения.

— Похоже, это будет спин‑офф или что‑то в этом роде. Съемки стартовали в Казани, там как раз танковое училище… Думаю, первая серия будет про молодость Бублика и Ани. Вот такая у меня версия! — поделился один из поклонников.

А вы как думаете, что будет в новом сезоне «Ландыши. Целоваться не будем»? Пишите в комментариях.