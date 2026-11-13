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Дороги и транспорт В Ярославской области могут сократить рейсы электричек — подробности

В Ярославской области могут сократить рейсы электричек — подробности

Каких поездов это коснется

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В Ярославской области могут сократить рейсы электричек | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области могут сократить рейсы электричек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области могут сократить рейсы электричек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области могут сократить часть рейсов пригородных электричек. Об этом 13 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко.

Депутаты заметили, что расходы на пригородные железнодорожные перевозки в 2027 году планируют сократить на 112 миллионов рублей — с 835 миллионов, предусмотренных в этом году, до 723 миллионов рублей. Эти деньги оплачивает бюджет региона за работу составов компании СЖД.

«Сохранится ли нынешнее количество рейсов?» — поинтересовался депутат Руслан Полкуев.

По словам заместителя министра, сейчас некоторые рейсы пригородных электричек, включая городские электрички, крайне неудобны для пассажиров.

«Ожидание, перепропуски встречных или скорых поездов составляют 40 минут — час, и люди должны в это время находиться в поезде. А это все оплачиваемая работа, несмотря на то, что поезд не едет. Поэтому подготовлены предложения по оптимизации маршрутной сети, предполагающей сохранение рейсов, но с переводом их на несколько иной формат обслуживания. То есть мы понимаем, что пригород — это ежедневная трудовая и учебная миграция. Поэтому количество рейсов мы корректируем в плане графиков», — прокомментировал Денис Марченко.

Также он добавил, что будет рассмотрен вопрос о сокращении рейсов с загрузкой в 3–5% — это невостребованные рейсы в выходные дни.

«Это нам даст экономию в бюджете порядка 250–300 миллионов от заявленных именно за счет оптимизации маршрутной сети, перетока пассажиропотока и увеличения выручки от проданных билетов», — пояснил Марченко.

Напомним, также власти рассказали о новых направлениях авиаперелетов из Ярославля в 2027 году.

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Комментарии
9
Гость
4 часа
надо начальство сокращать, расходы большие, а толку нет, раз страна все в ж.. и всё не выгодно
Гость
5 часов
Значит никому не нужные самолеты дотировать у них деньги есть, а на электрички - нет. Совсем обнаглели.
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Гость
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