Водителю оторвало руку, это был подрыв: что известно о взрыве авто пресс-секретаря экс-премьера Украины

На юге Москвы с утра раздался громкий звук взрыва. Как оказалось, сдетонировало устройство под авто бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова. Водитель, Сергей Заворотный, выжил, но находится в больнице. Собрали всё, что известно о ЧП, в одном материале.
Что случилось
В 10:24 по московскому времени в Чертаново раздался какой-то хлопок, напугавший жителей.
«Около Варшавки, 122, аж стекла у меня затряслись и машины заорали!» — написала жительница района.
«У метро „Чертановская“ звук был такой мощный, что стекла тряслись», — сообщила другая жительница.
Как выяснилось, это был взрыв автомобиля. Всё произошло, когда машина ехала по улице Кировоградской. От взрывной волны водителя выкинуло из машины, а сама она превратилась в искореженный кусок металла.
«Я ехал во встречном направлении по Кировоградской улице, — рассказал один из очевидцев происшествия МК. — Машина ехала мне навстречу, это была Toyota. Я обратил внимание, что мужчина за рулем был пристегнут, но это ему не помогло — при взрыве его выбросило через лобовое стекло».
По его словам, после взрыва машина потеряла управление и остановилась в метре от него.
«Я вышел из машины, подошел к пострадавшему, он лежал на асфальте. Я пощупал пульс, убедился, что человек дышит, и вызвал скорую помощь», — добавил мужчина.
Врачи быстро приехали и увезли пострадавшего в больницу.
«Был дым, водитель вылез из машины, остался лежать на асфальте. Прохожие вызвали ему скорую, медики приехали через 30 минут», — рассказали сотрудницы магазина, который находится напротив места ЧП, нашим корреспондентам из MSK1.RU.
По предварительным данным, ему оторвало левую руку, а также он получил ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом ноги. Официальных данных о его состоянии здоровья на момент публикации нет.
Кто был за рулем
Взорванная машина принадлежала 72-летнему журналисту, политологу Сергею Заворотному. Он был официальным представителем экс-премьера Украины Николая Азарова, который работал на этой должности с 11 марта 2010-го по 28 января 2014 года, во времена правления Виктора Януковича.
После прихода к власти Владимира Зеленского Сергей Заворотный сильно критиковал политику страны. Он даже презентовал книгу — собственное произведение в столичном «Библио-Глобусе» под названием «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».
В своей книге Сергей рассказывал подробности госпереворота на Украине в 2014 году. Заворотный убеждал общественность, что Виктор Янукович мог подавить события Майдана, но не воспользовался этим моментом.
Что известно о взрыве
Сначала были версии, что причиной взрыва стало газовое оборудование. Но позднее выяснилось, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, которое находилось под днищем внедорожника, пишет «Коммерсант». Оно активировалось буквально через пару минут после выезда пострадавшего из дома.
Сейчас на месте ЧП продолжают работу сотрудники полиции и МЧС. Саму иномарку огородили сигнальной лентой. Взрыв сильно повредил автомобиль: в нем выбило стекла, металл искорежило и разбросало по дороге. От дверцы у водительского сиденья практически ничего не осталось, каркас сильно помят.
Столичный СК завел уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 30, п. п. «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).
«Проводится комплекс необходимых следственных действий. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — добавили в Следственном комитете.
Что сейчас происходит на месте взрыва, наши коллеги из MSK1.RU рассказывают в онлайн-репортаже. Там же собраны все оперативные данные о происшествии.