Водителю оторвало руку, это был подрыв: что известно о взрыве авто пресс-секретаря экс-премьера Украины

Вокруг места ЧП стоят машины экстренных служб Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На юге Москвы с утра раздался громкий звук взрыва. Как оказалось, сдетонировало устройство под авто бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова. Водитель, Сергей Заворотный, выжил, но находится в больнице. Собрали всё, что известно о ЧП, в одном материале.

Что случилось

В 10:24 по московскому времени в Чертаново раздался какой-то хлопок, напугавший жителей.

«Около Варшавки, 122, аж стекла у меня затряслись и машины заорали!» — написала жительница района.

«У метро „Чертановская“ звук был такой мощный, что стекла тряслись», — сообщила другая жительница.

Как выяснилось, это был взрыв автомобиля. Всё произошло, когда машина ехала по улице Кировоградской. От взрывной волны водителя выкинуло из машины, а сама она превратилась в искореженный кусок металла.

Источник: Анюта / Чертаново / Telegram

«Я ехал во встречном направлении по Кировоградской улице, — рассказал один из очевидцев происшествия МК. — Машина ехала мне навстречу, это была Toyota. Я обратил внимание, что мужчина за рулем был пристегнут, но это ему не помогло — при взрыве его выбросило через лобовое стекло».

По его словам, после взрыва машина потеряла управление и остановилась в метре от него.

«Я вышел из машины, подошел к пострадавшему, он лежал на асфальте. Я пощупал пульс, убедился, что человек дышит, и вызвал скорую помощь», — добавил мужчина.

Источник: MSK1.RU / Telegram

Врачи быстро приехали и увезли пострадавшего в больницу.

«Был дым, водитель вылез из машины, остался лежать на асфальте. Прохожие вызвали ему скорую, медики приехали через 30 минут», — рассказали сотрудницы магазина, который находится напротив места ЧП, нашим корреспондентам из MSK1.RU.

По предварительным данным, ему оторвало левую руку, а также он получил ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом ноги. Официальных данных о его состоянии здоровья на момент публикации нет.

Кто был за рулем

Взорванная машина принадлежала 72-летнему журналисту, политологу Сергею Заворотному. Он был официальным представителем экс-премьера Украины Николая Азарова, который работал на этой должности с 11 марта 2010-го по 28 января 2014 года, во времена правления Виктора Януковича.

Сидевшего за рулем внедорожника Сергея Заворотного госпитализировали Источник: кадры из интервью телеканала «День ТВ» / Ok.ru

После прихода к власти Владимира Зеленского Сергей Заворотный сильно критиковал политику страны. Он даже презентовал книгу — собственное произведение в столичном «Библио-Глобусе» под названием «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».

В своей книге Сергей рассказывал подробности госпереворота на Украине в 2014 году. Заворотный убеждал общественность, что Виктор Янукович мог подавить события Майдана, но не воспользовался этим моментом.

Что известно о взрыве

Сначала были версии, что причиной взрыва стало газовое оборудование. Но позднее выяснилось, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, которое находилось под днищем внедорожника, пишет «Коммерсант». Оно активировалось буквально через пару минут после выезда пострадавшего из дома.

Сотрудники начали осмотр места происшествия Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сейчас на месте ЧП продолжают работу сотрудники полиции и МЧС. Саму иномарку огородили сигнальной лентой. Взрыв сильно повредил автомобиль: в нем выбило стекла, металл искорежило и разбросало по дороге. От дверцы у водительского сиденья практически ничего не осталось, каркас сильно помят.

Столичный СК завел уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 30, п. п. «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

На месте работает полиция Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Проводится комплекс необходимых следственных действий. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — добавили в Следственном комитете.