Власти ищут технику в аренду, чтобы убирать Ярославль зимой

На зимнюю уборку Ярославля хотят потратить почти 100 млн рублей Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы убирать Ярославль зимой, власти возьмут в аренду дополнительную спецтехнику. На это готовы потратить почти 100 млн рублей. Уточняется, что машины должны предоставить вместе с экипажем. Максимум за это готовы заплатить 99 млн 999 тысяч 999 рублей 99 копеек.

По проекту контракта, опубликованному на сайте «Госзакупки», подрядчик должен будет выполнять работы с даты заключения контракта по 30 апреля 2027 года.

«С возможностью предоставления техники с экипажем в нерабочие и праздничные дни, а также в ночное время, с учетом ненормированного рабочего дня сотрудников заказчика», — говорится в документации.

Указано, что для работ требуется 10 самосвалов грузоподъемностью не меньше 15 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 20 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 25 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 30 тонн и 10 самосвалов с минимальной грузоподъемностью в 40 тонн.

Также для уборки требуется 25 фронтальных погрузчиков, четыре автогрейдера, 10 тракторов со щетками для уборки мощностью не меньше 36 лошадиных сил и 20 тракторов мощностью не меньше 81 лошадиной силы.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 24 ноября. Аукцион пройдет 26 ноября.