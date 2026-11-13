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Город Власти ищут технику в аренду, чтобы убирать Ярославль зимой

Власти ищут технику в аренду, чтобы убирать Ярославль зимой

За пять месяцев работ готовы заплатить 100 млн

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На зимнюю уборку Ярославля хотят потратить почти 100&nbsp;млн рублей | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа зимнюю уборку Ярославля хотят потратить почти 100&nbsp;млн рублей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На зимнюю уборку Ярославля хотят потратить почти 100 млн рублей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Чтобы убирать Ярославль зимой, власти возьмут в аренду дополнительную спецтехнику. На это готовы потратить почти 100 млн рублей. Уточняется, что машины должны предоставить вместе с экипажем. Максимум за это готовы заплатить 99 млн 999 тысяч 999 рублей 99 копеек.

По проекту контракта, опубликованному на сайте «Госзакупки», подрядчик должен будет выполнять работы с даты заключения контракта по 30 апреля 2027 года.

«С возможностью предоставления техники с экипажем в нерабочие и праздничные дни, а также в ночное время, с учетом ненормированного рабочего дня сотрудников заказчика», — говорится в документации.

Указано, что для работ требуется 10 самосвалов грузоподъемностью не меньше 15 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 20 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 25 тонн, 15 самосвалов грузоподъемностью не меньше 30 тонн и 10 самосвалов с минимальной грузоподъемностью в 40 тонн.

Также для уборки требуется 25 фронтальных погрузчиков, четыре автогрейдера, 10 тракторов со щетками для уборки мощностью не меньше 36 лошадиных сил и 20 тракторов мощностью не меньше 81 лошадиной силы.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 24 ноября. Аукцион пройдет 26 ноября.

Напомним, в сезоне 2024/2025 власти в Ярославской области сэкономили около 100 миллионов рублей на зимней уборке города. Деньги решили потратить на ямочный ремонт дорог.

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Зимняя уборка Госзакупка Спецтехника Экипаж
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Комментарии
39
Гость
1 минута
Так отчитывались же, что все готово и вся техника есть. Или уже перепродали другим?
Гость
43 минуты
Наконец увидел требование к организации которая должна убирать снег в городе Хотелось бы увидеть какие требования предьявляют к управляющим компаниям Если судить по нашей а это район Липовой горы никаких Обслуживают жилой фонд полтора слесаря и полтора электрика Я уж не говорю про дворников и уборщиц лестничных клеток Интересно знает ли новый мэр сколько надо обслуживать жилой фонд выше указанных специальностей
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