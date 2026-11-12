«Медикаментов нет»: ярославцы пожаловались на дефицит бесплатных лекарств

Диабетики не могут получить лекарства в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославской области пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств. Тревогу забили диабетики из Гаврилов-Ямского округа.

Свое обращение жители направили в региональный «Народный фронт». Общественники рассказали, что три пенсионера вынуждены тратить около 2,5 тысячи рублей в месяц на препарат «Форсига».

«Форсига» — препарат, который назначают взрослым для лечения сахарного диабета 2-го типа, хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек с риском прогрессирования.

«Есть перебои и с другими лекарствами — гликлазидом и соликвой. Не обеспечили форсигой также жителя Фрунзенского района Ярославля, пациента поликлиники № 1 больницы № 2. Люди пытались разобраться самостоятельно, обращались к руководству медучреждений. Ответ был один: медикаментов нет, ждите», — рассказали в ярославском отделении «Народного фронта».

Общественники сообщили, что направили обращение в региональный Минздрав, а также подготовили предложение, чтобы решить проблему.

«Министерству — усилить контроль за своевременным проведением закупок и пополнением регистра пациентов по каждому заболеванию с учетом ежегодного прироста, заведующим поликлиниками — следить за соблюдением норм выдачи препаратов на местах. Эти предложения представители президентского движения передадут руководству области на региональной конференции НФ в конце ноября», — дополнили в «Народном фронте».