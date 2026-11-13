ЦБ будет жаловаться в налоговую на всех, кому часто приходят переводы на карту: подробности

Теперь в зоне риска будет каждый, кто получает денежные переводы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минфин выступил с инициативой обязать Банк России передавать в ФНС сведения о гражданах. Такая мера будет касаться людей, у которых есть признаки регулярных поступлений денег от других физических лиц. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом поправок.

На данный момент налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам обычных людей (не ИП) лишь в особых случаях. Например, при решении о взыскании задолженности или при проведении проверки (для этого нужно согласие руководителя вышестоящего органа). Новая поправка добавит еще одно основание — получение информации от ЦБ.

Речь идет о статье 85 Налогового кодекса. В перечне организаций, которые передают данные в ФНС (сейчас там МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы, Социальный фонд и другие), появится ЦБ.

«Центральный банк РФ направляет в федеральный орган, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о физических лицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц», — говорится в документе.

Конкретные признаки, а также формат и периодичность передачи данных будут закреплены в отдельном соглашении ЦБ и ФНС.

При принятии закона норма вступит в силу с 1 января 2027 года и будет касаться операций, совершенных после 1 января 2026 года. Поправки готовятся ко второму чтению законопроекта № 617-9 (он входит в бюджетный пакет).

Ранее мы писали о том, что банки вводят ограничение на переводы и пополнение счетов до 30 тысяч рублей. А еще Центробанк обновил тарифы для банков, а налоговая запустила тотальный цифровой надзор. Теперь попытки скрыть доходы на личных картах могут привести к блокировке счетов, дополнительным налоговым начислениям и ограничению доступа к кредитам.