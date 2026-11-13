СВО планируют закончить до Нового года, переговоры дали первые плоды: главные новости спецоперации за неделю

Страны продолжают атаковать друг друга Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российская и украинская стороны наконец встретились за столом переговоров. Однако мирные инициативы не повлияли на ход боевых действий: страны продолжили активно атаковать друг друга. Киев готовится к тяжелой зиме и к затяжному конфликту, а Европа в это время оформляет щедрую военную помощь. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Атаки

На этой неделе по России прокатилась очередная волна массовых атак беспилотников. Повреждения зафиксированы во многих областях, есть погибшие и раненые.

В Ростове-на-Дону в одном из пятиэтажных домов обломки дронов повредили окна, жителей эвакуировали. Также вспыхнул пожар на складе в Аксайском районе, огонь охватил 1500 квадратных метров. Кроме того, вспыхнуло производственное здание.

В Волгоградской области загорелось предприятие в южной промышленной зоне. Четверо сотрудников предприятия погибло, двое пострадали.

В Смоленской области обломки беспилотников повредили многоэтажку. Погибли два человека. Во время ликвидации возгорания спасатели эвакуировали жителей. Из непосредственной зоны пожара спасли 10 человек.

В Ленинградской области обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки. Из-за этого погибла женщина. В результате еще одной атаки на регион загорелся порт.

В Ростовской области обломки дронов повредили инфраструктуру: на трассе в Неклиновском районе фрагменты беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус. Также под удар попала строительная техника (два гусеничных крана).

На этой неделе российские военные продолжили наносить массированные удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщили в Минобороны, перечислив конкретные цели.

Среди них:

завод «Генератор» в Киеве (предприятие ракетно-космической промышленности, производящее дроны «Хорнет»);

«Авиация новой генерации „Патриот-Украина“ в Броварах, производящее беспилотники;

завод «Кератем» в Киевской области (производит твердое ракетное топливо);

предприятие Яготин (твердотопливные ускорители для беспилотников).

Последствия этих атак ощущаются в столице. Киев фактически остался без света. По данным местных СМИ, в столице возникли масштабные отключения. Мэр Виталий Кличко отметил, что город сталкивается с последствиями повреждений энергообъектов, из-за чего жители остались без электричества.

Проблема не ограничивается столицей. Повреждения энергообъектов в разных регионах не позволяют восстановить подачу электроэнергии. Это усугубило ситуацию с транспортом. Отдельно сообщалось о проблемах на городских маршрутах и о том, что для решения вопросов с перемещением людей власти принимают дополнительные меры.

Кроме того, в Киеве возник транспортный коллапс из-за ограничений движения по Северному мосту через Днепр. Частично закрытая переправа создает серьезные проблемы автомобилистам, пытающимся добраться с одного берега украинской столицы на другой. После повреждения моста городским властям пришлось изменить схему проезда. Чтобы облегчить движение, украинские власти ввели специальные схемы проезда и направили часть транспорта в объезд.

В Минобороны подчеркнули, что цель подобных действий — создание условий для изменения ситуации в зоне конфликта.

Помощь Украине

Демократы США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму около $15 млрд, сообщает Financial Times. По данным издания, после получения контроля над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов партия хочет усилить поддержку Киева и ввести дополнительные санкции против России.

При этом сторонники Украины рассчитывают успеть до приведения к присяге нового состава Конгресса в январе. В этот период планируется добиться выделения дополнительной срочной помощи. Одним из главных приоритетов на это время называют поддержку энергетического сектора. Именно на энергосистему Украины, судя по заявлениям Киева, ляжет основная нагрузка предстоящей зимой.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала граждан готовиться к холодам заранее.

«Эта зима будет точно тяжелой, потому что инфраструктура… уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться… запасаемся водой, запасаемся, чем можем», — приводит ее слова издание «Страна.ua».

Впрочем, проблема не ограничивается одним только бытовым дискомфортом. Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский высказал мнение, что крупные города Украины могут стать непригодными для жизни, если власти не сумеют договориться о прекращении боевых действий этой зимой.

Эти опасения подтверждаются и оценками из правительства. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее признавал, что зима может оказаться сложнее прошлой. А украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук заявлял, что отключения электричества могут достигать 20 часов в сутки.

На фоне этих проблем добавилась еще одна тревожная для Киева новость. Перспектива вступления в Евросоюз становится всё более отдаленной. Reuters пишет, что европейские политики не ожидают присоединения Украины к ЕС в ближайшие десять лет.

Впрочем, финансовая поддержка продолжается и вне перспективы вступления в ЕС. Власти Эстонии решили направить Украине дополнительный пакет помощи из государственного резерва. Сумма — €6,5 млн (более 600 млн рублей), сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Из них €4,5 млн (более 409 млн рублей) пойдут на поставку Киеву железнодорожных локомотивов, а оставшиеся €2 млн (около 182 млн рублей) направят на программу SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery), созданной для содействия восстановлению и реконструкции страны.

Еще крупнее оказался пакет от Дании. Там анонсировали военную помощь на 600 млн евро, или 4,8 млрд датских крон. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Переговоры

В Абу-Даби 11 и 12 ноября состоялась встреча делегаций России, США и Украины. По словам спецпосланника президента США Джареда Кушнера, за последние два месяца сторонам удалось сократить число разногласий. Американская команда почти каждый день контактировала с Москвой и Киевом и нашла несколько вариантов для преодоления оставшихся разногласий. При этом Кушнер подчеркнул, что самые сложные вопросы в конечном счете должны решать главы России и Украины.

Перед основными переговорами делегации Украины и США провели отдельные консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также с структурами НАТО и Еврокомиссии. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф пояснил, что речь шла о том, какой должна быть система безопасности в Европе. Он также сообщил о намерении расширять формат переговоров. Вероятно, в будущих обсуждениях смогут участвовать и другие европейские страны.

При этом на сами трехсторонние переговоры представителей Европы не пригласили. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал ситуацию.

«Ну полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва не против отдельных контактов американцев с европейскими партнерами, но сомневается в эффективности такого подхода.

Во время переговоров российская сторона выразила надежду, что встреча поможет продвинуться к устойчивому миру. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ, поблагодарил власти ОАЭ за организацию переговоров, а американскую сторону — за посредничество. Он отметил, что состав делегации стал больше и профессиональнее, а это должно помочь в поиске решений.

Сергей Лавров сообщил, что в центре обсуждения была тема безопасности после завершения конфликта: речь шла о механизмах, которые начнут действовать после достижения общего урегулирования. При этом Москва не поддерживает идею немедленного прекращения огня.

«Мы не будем объявлять паузу, не понимая, что будет дальше», — подчеркнул министр.

Он указал, что такое перемирие может дать Украине возможность восстановить боевой потенциал. По словам Лаврова, речь в том числе идет о предложениях вводить силы для обеспечения стабильности на территориях под контролем Киева.

Дополнительным риском он назвал возможные удары по объектам в других странах, в том числе по тем, где размещены российские центры обработки данных. Участники заседания ОДКБ подготовили решения о модернизации противовоздушной обороны и укреплении коллективных авиационных сил, их предстоит вынести на уровень глав государств.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что перед встречей Киев проводил очень активные консультации с американцами, в том числе в последние два месяца. Позиция Киева, по его словам, такова: нужны надежные гарантии безопасности, а к территориальным уступкам сторона не готова. Российские требования по территориальному вопросу при этом остаются прежними, и расхождения здесь по-прежнему большие.

Между тем, спецпосланник президента США Джаред Кушнер подвел промежуточные итоги. По его оценке, за последние два месяца удалось сократить разрыв в позициях. Вместе с тем он отметил, что «между сторонами нет доверия».

Что касается практических шагов, то, по данным СМИ, речь идет о дальнейшей работе. Мединский сообщил, что стороны договорились о новом этапе масштабного обмена пленными. Он также подчеркнул, что детали до достижения окончательных договоренностей раскрываться не будут. По территориальным вопросам помощник президента сделал категоричное заявление.

«Каждая пядь нашей земли будет возвращена России. Так или иначе», — сказал Мединский.

Кушнер добавил, что работа продолжается. После Абу-Даби он вместе со Стивом Уиткоффом отправились в Москву, а после — в Дублин, чтобы встретиться с представителями Владимира Зеленского.

«Это довольно непростые обсуждения после примерно восьми месяцев без встреч. Но мы видим здесь возможности для дальнейшего продвижения», — сказал Кушнер.

Встречу с Владимиром Путиным спецпосланник охарактеризовал, как «очень детальную и плодотворную». Об этом Кушнер рассказал журналистам в Дублине.

«У нас состоялись очень, очень хорошие обсуждения по многим фронтам. Нам удалось достичь окончательной договоренности об обмене военнопленными, что имеет огромное значение», — сказал Кушнер.

Зеленский также встретился в Дублине со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры длились больше часа.

Украинский лидер сообщил о подготовке к «самому масштабному» обмену пленными с Россией. Зеленский также отметил, что среди вариантов для следующей встречи могут быть ОАЭ или Швейцария, однако конкретную дату он не назвал.

«Мы открыты, вы знаете, мой посыл был очень простым: давайте быстрее, ребята, если можно. Сейчас состоялась встреча — давайте двигаться дальше», — сказал глава Украины журналистам после встречи.

Российская сторона пока не публиковала данных о дате и месте следующих переговоров. При этом помощник президента РФ Владимир Ушаков ранее подтверждал, что стороны договорились о продолжении диалога.

Также свою позицию выразил и президент США Дональд Трамп. Он допустил, что мирное урегулирование с Россией затронет всю Европу и изменит границы Украины.

«Я думаю, что это будет очень большое урегулирование. Я думаю, что оно будет затрагивать всю Европу», — сказал американский лидер журналистам во Флориде.

При этом президент не уточнил, какие именно механизмы могут быть заложены в такую договоренность. Отдельно глава Белого дома прокомментировал территориальный аспект.

«Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма», — заявил он в эфире CBS.

Некоторые украинцы настроены достаточно оптимистично. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия (он входит в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби) заявил, что нынешняя динамика переговоров России, США и Украины дает шанс найти решение по урегулированию до конца года.

«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, этот раунд стал одним из самых сложных. Среди достижений он назвал договоренность об обмене военнопленными. Также Арахамия подчеркнул, что Киев выступает за расширение формата переговоров с участием европейских стран.

После переговоров Москва прокомментировала свою позицию. В интервью «Вестям» Владимир Мединский заявил, что Россия не видит возможности обмена территориями с Украиной. По его словам, такие предложения периодически появляются с разных сторон, но позиция Москвы остается неизменной.

Он также добавил, что «российский флаг не должен опускаться» на тех территориях, где он был поднят.

«Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате все решения были преодолены, и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития и у нас, и у наших соседей», — отметил помощник президента.

По словам Мединского, российская сторона будет довольна результатом только в том случае, если удастся прийти к устойчивому миру «на условиях Москвы». При этом он подчеркнул, что для дальнейшего продвижения важны действия всех участников.

Одной из ключевых тем переговоров Мединский назвал создание новой системы безопасности для европейского региона. По его мнению, она должна быть сопоставима по значению с договоренностями Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года («новая Ялта и Потсдам»). Такая система, по его оценке, станет основой для устойчивого мира и сможет обеспечивать стабильность в Европе на десятилетия вперед.

Договоренности Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года — это две встречи «Большой тройки» (СССР, США, Великобритания) в 1945 году, которые заложили основы послевоенного мироустройства. Эти договоренности стали основой для послевоенной Европы.

Украина готовится к продолжительному конфликту

Начальник разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид оценил ситуацию на СВО как тенденцию к затяжному противостоянию. По его словам, украинские власти рассчитывают на продолжение боевых действий в течение нескольких лет. Он также допустил снижение возраста мобилизации.

«Я думаю, что в скором времени начнут призывать 21-летних, потом 18-летних», — цитирует военного ТАСС.

По его мнению, такие шаги свидетельствуют о том, что Киев готовится к длительному конфликту. Аид не исключил и более радикальные меры, в том числе мобилизацию женщин в будущем.