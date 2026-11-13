Масштабный сбой случился в работе Microsoft — это затронуло десятки стран

Некоторые системы не работают из-за неполадок Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей в 74 странах. Сообщения о неполадках появились вечером 12 ноября.

По данным сервиса Downdetector, люди жаловались на невозможность получить доступ к пакету Microsoft 365, в том числе к почте Outlook, сервису видеозвонков Teams и чат-боту Copilot. Вскоре в компании подтвердили инцидент. Там уточнили, что проблемы в первую очередь фиксируются у пользователей из Северной и Южной Америки, при этом не исключили распространение сбоя на другие регионы.

«Мы понаблюдали за изменениями, внесенными для повышения эксплуатационной готовности, и убедились, что они не работают так, как мы ожидали», — сообщили в технической службе Microsoft 365.

Телеканал SBS сообщил о сбоях в государственных учреждениях Австралии. Под удар попали школы, суды, полицейские управления и органы контрразведки. По данным Министерства внутренних дел страны, причиной стали неполадки при обновлении программного обеспечения.

Мы писали о том, что людям предлагают выплатить компенсацию за сбои в работе сервисов. Однако это ловушка мошенников.