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Развлечения «Песни нашей молодости»: за что ярославцы любят Татьяну Буланову — видео

«Песни нашей молодости»: за что ярославцы любят Татьяну Буланову — видео

Певица приехала в город с концертом

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Концерт Татьяны Булановой в Ярославле прошел 12 ноября | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUКонцерт Татьяны Булановой в Ярославле прошел 12 ноября | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Концерт Татьяны Булановой в Ярославле прошел 12 ноября

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

12 ноября в 19:00 начался концерт (12+) Татьяны Булановой в Ярославле. Билеты ярославцы раскупили заранее, исполнительница собрала полный зал.

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».

Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).

В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.

Перед концертом корреспондент 76.RU пообщалась с поклонниками. Они рассказали, за что любят Татьяну Буланову, а также напели любимые песни.

«Это наше детство»

Любовь и Елена билеты покупали заранее — аж за полтора месяца до концерта. Приезда Татьяны Булановой ярославны ждали с нетерпением.

«Это просто наше детство. За ее песни. Она очень харизматичный человек, хорошо выглядит. Очень красивая женщина», — поделилась Любовь.

Услышать вживую больше всего девушкам хотелось треки «Ледяное сердце» и «Не плачь». Это одни из их любимых песен.

Ярославны с нетерпением ждали концерт

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Ярославцы заметили, что Татьяна Буланова остается популярна и среди молодежи. Они объяснили это тем, что исполнительница добрая и харизматичная.

«И песни душевные», — добавила Елена.

«Новые веяния»

Анна на концерт Татьяны Булановой пришла в первый раз. Билет ей подарили муж и сын на день рождения.

Одну любимую песню ярославна выделять не стала, послушать ей хочется всё.

Песни Татьяны Булановой Анна ассоциирует со своей юностью

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

«У нее, видимо, появились новые веяния и направления. Как мне даже мой сын сказал: „Обязательно запиши мне такую-то песню“», — поразмышляла над популярностью исполнительницы у молодежи Анна.

«Поплакать можно»

Екатерина, Анастасия и Наталья покупали билеты на концерт за месяц. Девушки надеялись, что концерт состоится, поскольку очень его ждали.

«Песни нашей молодости. Очень классные. Песни танцевальные, заводные. Есть и такие прямо грустненькие, поплакать можно», — рассказала Наталья.

Анастасия считает, что песни 90-х сейчас в тренде

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

«Есть и плясабельные, конечно. Очень Татьяну Буланову любим. Наконец-то она к нам приехала, за что ей огромное спасибо. Надеемся, что мы будем рады после ее концерта и у всех будет прекрасное настроение», — добавила Анастасия.

«Хорошие песни»

Наталья и Анна также отметили, что песни Татьяны Булановой для них — это молодость. Ярославны считают, что на концерт исполнительницы люди идут за эмоциями.

«Она поет про то, что людям хочется. Хорошие песни у нее, добрые. О добре поет, о любви поет. А это всегда, во все времена: добро, любовь, мечты — это всегда», — заключили поклонницы.

Девушки пообщались с корреспондентов во время антракта

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

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