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Развлечения эксклюзив «Массовку будем набирать»: звезда «9-й роты» Алексей Чадов начал снимать в Ярославле фильм про робота

«Массовку будем набирать»: звезда «9-й роты» Алексей Чадов начал снимать в Ярославле фильм про робота

Публикуем эксклюзивные подробности

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3 комментария

Алексей Чадов снимает семейный приключенческий фильм

В четверг, 26 сентября, в Ярославле начались съемки фильма про дружбу робота и подростка. В режиссерском кресле — актер и продюсер Алексей Чадов. Как рассказали 76.RU представители звезды, съемочная группа будет работать в нашем городе до 8 октября.

— После Ярославля [планируются] съемки в Костроме. Массовку будем набирать, — рассказали порталу 76.RU представители команды актера. — Съемки пройдут в поселке Вакарево, на проспекте Фрунзе, в парке «Даманский остров».

Отметим, что первые сцены в Костроме отсняли 24 сентября, для работы съемочной группы частично перекрывали мост у Ипатьевского монастыря.

Алексей Чадов — российский актер и кинорежиссер, широкую известность получил благодаря своим ролям в фильмах «Ночной Дозор» (18+), «9-я рота» (18+), «Жара» (12+) и других картинах.

Для съемок перекрывали проезд по мосту

Что за фильм

Фильм под рабочим названием «(Не)искусственный интеллект» (6+) выйдет на большие экраны в 2025-м. В центре сюжета — первокурсник Женя, его играет 16-летний Леон Кемстач, известный по роли Пальто из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). Студент попадает в испытательный образец новой модели робота «A.P.O100L» («Апостол». — Прим. Ред.), который обладает волей и разумом. Машина при подключении берет управление на себя и решает сбежать из лаборатории.

Для Алексея Чадов это третий режиссерский проект

— Наш робот «Апостол» из кибернетического «замка» фантастической лаборатории в прямом смысле сбегает в народ, к людям — в прекрасный город в Кострому — и постарается понять людей и мир, который его окружает, — презентовал проект Алексей Чадов.

Как обратил внимание режиссер, в семейном приключенческом фильме будет много экшена, спецэффектов и юмора.

Для съемок собрали экзоскелет

— Главной технической особенностью картины является создание этого робота, точнее, его сложнейшего костюма — экзоскелета. По сути, это будет первый наш российский фильм с такой непростой задачей, — добавил Алексей.

Съемками занимаются кинокомпании СТВ и RED STAR FILMS при поддержке Фонда кино.

В фильме, помимо Леона, появятся звезды российского кино Александр Самойленко (стоматолог из сериала «Папины дочки» (18+) и папа из фильма «Холоп» (18+)), Игорь Хрипунов (Юхтин из сериала «Бизон. Дело манекенщицы» (18+)), а также Игорь Жижикин (Игнатьев из «Мажора» (18+)) и Сергей Чирков (Стас из сериала «Корни» (18+)) и Андрей Свиридов (телохранитель Гена из сериала «Универ» (16+)).

В фильме снимаются Леон Кемстач (слева) и Игорь Жижикин (справа)

Одну из главных ролей исполнит Игорь Хрипунов

В ролях — Борис Каморзин

Будете смотреть картину?

Да, интересный сюжет
Не мой жанр, не буду
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Конечно, люблю красавчика Леона!
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Комментарии
4
Гость
1 час
Осваивают наши народные деньги которые им раздают за лояльность в реальности смотреть большинство таких фильмов можно только в качестве наказания
Гость
57 минут
"Звезда" 9 роты, это Артур Смолянинов, Михаил Пореченков, а не Алексей Чадов! Я ясно излагаю?😡
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