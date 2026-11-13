Издевается над персоналом? В чём обвиняют самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер

Стали известны подробности судебного иска в адрес Кайли Дженнер Источник: kyliejenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывший личный повар Кайли Дженнер — самой молодой миллиардерши в мире по версии Forbes — подала на нее в суд, обвинив работодателя в изнурительных условиях труда и дискриминации. По словам женщины, всё это привело к трагедии — потере ребенка. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Кайли Дженнер — американская предпринимательница и участница реалити‑шоу «Семейство Кардашьян» (18+), прославилась благодаря косметическому бренду Kylie Cosmetics. Девушка начала свой бизнес с набора косметики Lip Kit (матовых помад. — Прим. ред.) — он очень быстро стал хитом и принес ей большую прибыль. Благодаря этому в 21 год Forbes назвал Дженнер самой молодой миллиардершей, которая заработала состояние сама. Еще сильнее ее капитал вырос после того, как она продала 51% своей компании косметическому гиганту Coty примерно за 600 миллионов долларов.

Экс-сотрудница рассказала, что работала по 11–12 часов 5 дней в неделю и выполняла тяжелую физическую работу, при этом руководство знало о ее беременности. Так, в канун Нового года ее отправили поднимать в гору коробки с продуктами — после этого повару стало плохо прямо на улице.

Позже женщину направили обслуживать детский праздник из Лос-Анджелеса в соседний город Палм-Спрингс, отказав в дополнительной помощи при огромной нагрузке. К концу праздника, по словам пострадавшей, она была истощена, а утром проснулась от сильного кровотечения. После ее госпитализации врачи констатировали гибель плода.

На этом история не закончилась. Через несколько дней после того, как женщина сообщила менеджеру о случившемся, ее якобы обвинили в некачественной работе. Когда она не сдержала слёз на рабочем месте, супервайзер, также по ее словам, сказал: «Прекрати это (плакать. — Прим. ред.), просто прекрати. Ты расстраиваешь Кайли. Из-за тебя у нее депрессия».

Четвертый иск за семь месяцев

Иск повара — не единственный. За последние семь месяцев в адрес Кайли Дженнер было подано четыре иска об издевательствах от бывших сотрудников.

Например, свои обвинения выдвинула и домработница Динора Каролина Кабрия Амайя, работавшая у Дженнер с марта 2025 года. Она утверждает, что трудилась по шесть дней в неделю, задерживалась сверхурочно и переезжала между домами актрисы без компенсации транспортных расходов.

Женщина также рассказывает, что однажды провела больше часа в запертой гардеробной. Еще был случай, когда эту же сотрудницу укусила собака Дженнер, а хозяйка отказалась выплачивать компенсацию пострадавшей. Кроме того, по словам домработницы, ей приходилось уходить из комнат или прятаться, когда Кайли была дома, потому что та не хотела ее видеть.

Что ответила команда Дженнер

Адвокат Кайли Майкл Роудс в комментарии изданию TMZ опроверг все обвинения. По его словам, адвокат экс-сотрудниц пытается использовать публичность, чтобы добиться необоснованных денежных выплат от бизнесвумен, а ни одно из утверждений не доказано в суде.

— Мы не позволим себя запугать. Мы с нетерпением ждем возможности изложить нашу версию событий, — заявил защитник Кайли.

Пока что все стороны готовятся к разбирательству. Судебный процесс еще не начался.