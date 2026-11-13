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Еда Без лишних калорий, но при этом вкусный и сытный. Способы быстро и легко сварить суп

Без лишних калорий, но при этом вкусный и сытный. Способы быстро и легко сварить суп

Главное при этом, чтобы в нем не было лишней соли

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Без лишних калорий, но при этом вкусный и сытный. Способы быстро и легко сварить суп | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUБез лишних калорий, но при этом вкусный и сытный. Способы быстро и легко сварить суп | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU
Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Суп принято считать то легкой диетической едой, то «жидкостью», после которой через час снова хочется есть. На деле всё зависит от состава. Есть данные о том, что суп поможет съесть меньше за обедом. О том, как сварить вкусный и сытный суп, не увлекаясь солью, «Доктору Питеру» рассказала биолог Анна Дивинская, биохимик, психолог, специалист по коррекции пищевого поведения.

Анна Дивинская, биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению

Почему суп насыщает

В 2007 году американские исследователи Джули Флуд и Барбара Роллс проверили, как суп влияет на аппетит. В эксперименте участвовали 60 взрослых людей с нормальным весом. Каждый день в течение пяти недель перед обедом им либо ничего не давали, либо давали одну из четырех разновидностей овощного супа: бульон с отдельно поданными овощами, суп с кусочками овощей, частично протертый и полностью протертый. Когда суп был, общее количество съеденного за обед снижалось в среднем на 20%, то есть на 134 ккал, по сравнению с обедом без супа. Консистенция на результат не влияла.

Авторы связывают этот эффект с низкой энергетической плотностью супа: много воды и мало калорий на каждые 100 г. Тарелка заполняет желудок, и к основному блюду человек подходит менее голодным. Важная оговорка: речь шла о легких овощных супах. Суп-пюре на сливках с беконом или наваристый суп с копченостями устроены иначе, и переносить на них этот вывод нельзя.

Что показывает статистика

Другой взгляд дает работа Йонга Чжу и Джеймса Холлиса 2014 года. Авторы изучили данные национального опроса о питании в США (NHANES, 2003–2008) по взрослым от 19 до 64 лет: 1291 человек ел суп, 9307 — не ели. Рацион любителей супа оказался менее энергетически плотным, а качество питания по индексу здорового питания выше. У них же были ниже вес и объем талии. Общая калорийность рациона различалась лишь на уровне тенденции, статистически значимой разницы не нашли. А вот натрия едоки супа получали больше.

Это наблюдательное исследование. Оно не доказывает, что суп сам по себе снижает вес; люди, которые варят и едят суп, могут отличаться и другими привычками. Зато предупреждение про соль сделали сами авторы и посоветовали выбирать продукты с пониженным содержанием натрия.

Как сделать суп сытным

Сытность тарелки определяют белок, клетчатка и медленные углеводы.

  • Бобовые. В 2016 году исследователи (Марлен Кристенсен и коллеги) сравнили три завтрака одинаковой калорийности: мясной, с большим количеством бобов и гороха и с малым. Участвовали 43 здоровых молодых мужчины. После завтрака с бобами и горохом голода было меньше, а чувство насыщения выше, чем после мясного завтрака с таким же количеством белка. На последующем обеде мужчины съели примерно на 12–13% меньше. Даже бобовый завтрак с вдвое меньшим количеством белка насыщает не хуже мясного. Часть эффекта авторы объясняют клетчаткой, которой в бобовых блюдах было гораздо больше.

Оговорки такие: в этой работе был завтрак, а не суп, участвовали только мужчины, а бобовый вариант им показался менее вкусным. Для супа вывод получается осторожный, но практичный: чечевица, нут, фасоль и горох делают тарелку заметно насыщеннее. Бобы нужно замачивать и варить до полной готовности, красную фасоль особенно тщательно.

  • Белок. Кусочки мяса, птицы или рыбы, яйцо, творожный сыр или йогурт в заправке помогают большему насыщению на более длительное время. Достаточно ладони готового мяса на порцию или полстакана бобовых.

  • Цельные крупы. Перловка, булгур, бурый рис, цельнозерновая лапша дают больше клетчатки, чем белый рис, картофель и вермишель. Необязательно отказываться от картофеля: можно положить его вдвое меньше, а недостающий объем добавить за счет крупы или бобовых. Крупу кладут в начале варки, чтобы она успела дойти. Перловка варится заметно дольше риса.

  • Жир. Ложка оливкового или другого растительного масла, горсть семечек или орехов делают суп более питательным. Это важно для овощных супов на моркови и тыкве: каротиноиды лучше усваиваются вместе с жиром. Масло удобнее добавлять в тарелку, а не в кастрюлю: так проще контролировать количество.

Как сделать суп полезным

  1. Следить за солью. Именно эту слабую сторону супов показало исследование Чжу и Холлиса. Всемирная организация здравоохранения советует не больше 5 граммов соли в день, а в бульонных кубиках и пакетных заправках ее бывает очень много. Вместо этого пригодятся лимон, чеснок, зелень, специи, томатная паста и сушеные грибы: они добавляют вкус без натрия. Солить лучше в конце, пробуя суп.

  2. Не делать из супа вторую жареную еду. Овощную зажарку можно готовить на небольшом количестве масла или вообще пассеровать овощи в бульоне с каплей масла. Сливки или жирную сметану можно заменить кефиром, йогуртом или небольшим количеством молока.

  3. Добавлять зелень и чеснок в самом конце. Свежая зелень и чеснок лучше сохраняют вкус и часть витаминов, если не варить их вместе с остальными ингредиентами.

  4. Собирать овощи разных цветов. Оранжевые морковь и тыква дают каротиноиды, капуста и зеленые листья — витамин К и фолаты, томаты — ликопин. В одном супе легко соединить три-четыре цвета, и по составу тарелка получится богаче, чем с одним картофелем.

  5. Использовать само преимущество супа. Витамины группы В и витамин С частично переходят из овощей в воду при варке. При обычной варке это потеря, а в супе жидкость съедается, и всё, что перешло в бульон, остается в тарелке.

Как готовить

Схема, которую можно взять за основу: овощи и бульон, ладонь белка или полстакана бобовых, две-три ложки цельной крупы, ложка масла и горсть зелени. Так получается сытное блюдо, а не просто горячее. Готовый суп хранят в холодильнике до трех-четырех суток, а перед подачей разогревают до кипения.

Суп перед основным блюдом может помочь тем, кто хочет есть чуть меньше, но превращать это в обязательное правило не стоит. Жесткие пищевые ритуалы нередко делают отношения с едой тревожнее, особенно у людей с расстройствами пищевого поведения. Суп хорош как обычное, вкусное и разнообразное блюдо на столе.

Варим на неделю и экономим время

Чтобы не проводить каждый день много времени у плиты, можно использовать простой принцип заготовок.

Один раз в одну-две недели приготовьте большую кастрюлю качественного мясного или овощного бульона. Разделите его на несколько порций: часть оставьте в холодильнике на ближайшие дни, а остальное заморозьте.

Готовый бульон станет универсальной основой для разных супов. Сегодня это может быть легкий овощной суп, завтра — суп с крупой, а через несколько дней — крем-суп из брокколи, тыквы или цветной капусты. Так один и тот же бульон превращается в совершенно разные блюда, а время на приготовление сокращается до 15–20 минут.

Отличным помощником на кухне станет вакууматор и вакуумные контейнеры. Благодаря вакуумному хранению заранее приготовленные продукты дольше сохраняют свежесть — до 7 дней в холодильнике, что позволяет готовить сразу на несколько дней вперед без потери качества.

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Елена Мишина
Суп Полезная еда Рецепт супа Заготовка Приготовление еды
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Интересно, как изменить текстуру супа, чтобы дольше оставаться сытым.
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