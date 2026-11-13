Плавно вливаться или резко рвануть? 4 безболезненных способа вернуться в рабочий ритм после перерыва

Отпуск прошел, и никак не втянуться в прежний ритм. Знакомо? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Первый рабочий день после затяжных выходных в мегаполисе часто превращается в испытание на прочность: почта трещит по швам, дедлайны горят, а мозг упорно отказывается переключаться из режима отдыха. Вместе с психологами и экспертами по тайм-менеджменту разбираемся, стоит ли сразу бросаться в бой или лучше поберечь нервы: собрали 4 рабочих лайфхака, которые помогут восстановить былую работоспособность.

Снизьте требования к себе

Возвращаться к работе после долгого отдыха всегда тяжело. Еще вчера можно было никуда не спешить, а теперь снова приходится вставать по будильнику, разбирать почту и укладываться в дедлайны. И даже простые рабочие задачи могут раздражать и отнимать больше сил, чем обычно.

«Даже любимая работа может временно восприниматься как нагрузка, поскольку человеку приходится снова переключаться с приятных занятий на задачи, требующие усилий и самодисциплины. При этом отсутствие желания работать в первые дни не обязательно говорит о профессиональном выгорании или потере интереса к своей деятельности», — считает практический психолог Татьяна Голдман.

Иногда нужно несколько дней, чтобы снова войти в рабочий ритм. Если дела пока продвигаются медленнее обычного, это не повод ругать себя за лень.

Конкретизируйте задачи

Не стоит в первый же день пытаться работать в полную силу. Лучше начать с простых дел, постепенно переходя к более сложным.

«Если после отпуска тяжело включиться даже в привычные дела, это еще не значит, что человек разлюбил работу или стал ленивым. Для начала стоит снизить требования: не пытаться одновременно разобрать всю почту и закрыть накопившиеся вопросы. Возвращаться постепенно — вполне разумная тактика», — считает бренд-директор агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Для начала стоит разобраться, какие дела действительно нельзя откладывать. Обсудите с руководителем или коллегами главные задачи, выберите одну-две самые важные, а остальное оставьте на следующие дни.

Первую задачу лучше сразу сформулировать конкретно. Не просто «заняться проектом», а, например, «прочитать последние правки и записать вопросы». Так будет проще взяться за работу, чем смотреть на огромный список задач и злиться на себя за отсутствие энтузиазма.

Следите за самочувствием

В первые дни после отпуска важно наладить сон и вернуть привычный распорядок дня, добавить прогулки. Не отказывайтесь и от приятных мелочей: встречи с друзьями, любимые занятия и спокойные вечера нужны и в обычные будни.

«Нередко окончание отпуска воспринимается как завершение периода удовольствий, после которого остаются только обязанности. Однако исследования показывают, что предвкушение приятных событий само по себе способно вызывать положительные эмоции, — подчеркивает Татьяна Голдман. — Поэтому планы на вечер, встреча с друзьями или небольшая поездка на выходные помогают сохранить ощущение, что отдых и радость не ограничиваются несколькими неделями отпуска».

Проверьте условия труда

Важно понять, что именно вызывает дискомфорт. Возможно, дело не в возвращении к работе, а в переработках, конфликтах или сообщениях от коллег поздно вечером. В таком случае стоит пересмотреть нагрузку и границы рабочего дня.

«Иногда отпуск лишь временно снижает накопившееся напряжение, но не устраняет его причины — хроническую перегрузку, недостаток восстановления или неудовлетворенность работой, — отмечает Александр Шкарупа. — Если апатия, раздражительность и выраженная усталость сохраняются неделями, это может указывать на более глубокую проблему, чем обычная адаптация после отпуска».

Если же апатия не проходит больше двух недель после выхода из отпуска, ничего не радует и пропадает интерес даже к любимым занятиям, стоит поговорить со специалистом. Не нужно увольняться сгоряча, но и списывать все проблемы только на работу тоже не стоит.