Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-в.

 747мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Подорожает ли проезд?
Будущее ЦНТИ
Размер пенсий
Каталог новостроек Ярославля
Ярославцы — о Булановой
Проблема с лекарствами
Украсят центр на Новый год
Дороги и транспорт Новый аэропорт в Туношне Куда можно будет улететь из ярославского аэропорта в 2027 году — ответ властей

Куда можно будет улететь из ярославского аэропорта в 2027 году — ответ властей

Информацию сообщили в Миндортрансе

650
Власти рассказали об авиаперелетах из Ярославля на 2027 год | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВласти рассказали об авиаперелетах из Ярославля на 2027 год | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Власти рассказали об авиаперелетах из Ярославля на 2027 год

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В правительстве Ярославской области рассказали о направлениях авиаперелетов из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне в 2027 году. Информацию опубликовали в комментариях в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева в ответ на вопрос ярославца о возможности возобновления полетов в Самару.

«Хотелось задать вопрос по поводу восстановления прямого авиасообщения с Самарой, рейсы компании „Азимут“? Нет никакой новой информации?» — поинтересовался один из подписчиков.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, что сейчас из ярославского аэропорта доступны прямые авиарейсы в Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нарьян-Мар. Летом также можно было улететь в Пермь.

«В следующем году планируется сохранить действующие направления и проработать новые маршруты. Это позволяет значительно расширить туристическую логистику, поспособствовать установлению новых деловых и культурных связей. Организация регионального авиационного сообщения до города Самары в настоящий момент не планируется, но будет рассмотрена в дальнейшем с учетом имеющейся потребности в перелетах на данном направлении», — прокомментировали власти.

Напомним, рейсы из Самары в Ярославль и обратно выполнялись в 2023–2025 годах. В сентябре 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщал, что прорабатывается открытие в 2027 году авиарейсов в Екатеринбург, Архангельск, Уфу и Мурманск.

Обновление информации

13 ноября 2026 года на комитете Ярославской областной Думы заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко озвучил три авианаправления, которые дополнительно могут появиться в Ярославской области в 2027 году, — это Минеральные Воды, Уфа и Мурманск.

Читайте также

Куда бы вы хотели иметь возможность летать из Ярославля? Напишите в комментариях!

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Перелет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
Гость
4 минуты
Никуда вам будет не улететь. Налетались, хватит
Гость
32 минуты
Опять бла-бла-бла...Балабольство вместо дел.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Рекомендуем