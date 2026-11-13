Куда можно будет улететь из ярославского аэропорта в 2027 году — ответ властей

Власти рассказали об авиаперелетах из Ярославля на 2027 год Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В правительстве Ярославской области рассказали о направлениях авиаперелетов из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне в 2027 году. Информацию опубликовали в комментариях в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева в ответ на вопрос ярославца о возможности возобновления полетов в Самару.

«Хотелось задать вопрос по поводу восстановления прямого авиасообщения с Самарой, рейсы компании „Азимут“? Нет никакой новой информации?» — поинтересовался один из подписчиков.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, что сейчас из ярославского аэропорта доступны прямые авиарейсы в Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нарьян-Мар. Летом также можно было улететь в Пермь.

«В следующем году планируется сохранить действующие направления и проработать новые маршруты. Это позволяет значительно расширить туристическую логистику, поспособствовать установлению новых деловых и культурных связей. Организация регионального авиационного сообщения до города Самары в настоящий момент не планируется , но будет рассмотрена в дальнейшем с учетом имеющейся потребности в перелетах на данном направлении», — прокомментировали власти.

Напомним, рейсы из Самары в Ярославль и обратно выполнялись в 2023–2025 годах. В сентябре 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщал, что прорабатывается открытие в 2027 году авиарейсов в Екатеринбург, Архангельск, Уфу и Мурманск.

Обновление информации

13 ноября 2026 года на комитете Ярославской областной Думы заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко озвучил три авианаправления, которые дополнительно могут появиться в Ярославской области в 2027 году, — это Минеральные Воды, Уфа и Мурманск.