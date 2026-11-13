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Город В Ярославской области скончался бывший педагог речного училища

В Ярославской области скончался бывший педагог речного училища

Где и когда пройдет прощание с Николаем Шишановым

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Скончался бывший педагог Рыбинского речного училища | Источник: Николай Шишанов / Vk.comСкончался бывший педагог Рыбинского речного училища | Источник: Николай Шишанов / Vk.com

Скончался бывший педагог Рыбинского речного училища

Источник:

Николай Шишанов / Vk.com

В Ярославской области 11 ноября скончался бывший педагог Рыбинского речного училища 63-летний Николай Шишанов. Об этом рассказали в Рыбинском ордена «Знак Почета» речном училище имени В. И. Калашникова.

«Николай Николаевич был человеком, чья жизнь неразрывно связана с речным флотом и профессиональным образованием. Выпускник Рыбинского речного училища 1982 года, он с первых лет трудовой деятельности посвятил себя служению делу подготовки специалистов водного транспорта. С 1982 по 1990 год Николай Николаевич работал командиром роты в родном училище. С 1990 по 2019 год он возглавлял заочное отделение училища», — рассказали в училище.

Николай Шишанов руководил отделением почти 30 лет.

«Николай Николаевич внес значительный вклад в развитие системы вечерне-заочного обучения, помог многим курсантам совместить работу на флоте с получением образования и стать квалифицированными специалистами. Для курсантов Николай Николаевич был не только руководителем, но и надежным наставником, который поддерживал на пути профессионального становления», — рассказали бывшие коллеги педагога.

Николай Шишанов имеет звания почетного работника речного флота, почетного работника транспорта России, преподавателя высшей категории.

«Его профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к людям навсегда останутся в истории училища и в памяти коллег. Уход Николая Николаевича — невосполнимая утрата для отрасли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в училище.

Прощание с Николаем Шишановым пройдет 14 ноября в 14:00 в ритуальном зале на улице Солнечной.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Николая Шишанова.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рыбинск Педагог Прощание
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