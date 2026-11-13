Критиковал Зеленского и писал расследования про Майдан. Что известно о политологе Сергее Заворотном, пострадавшем при взрыве

Сегодня утром в Москве в районе Чертаново прогремел взрыв. Он раздался возле многоэтажки на Кировоградской улице в автомобиле 72-летнего журналиста Сергея Заворотного. Он был официальным представителем экс-премьера Украины Николая Азарова, который работал на этой должности с 11 марта 2010-го по 28 января 2014 года, во времена правления Виктора Януковича.
Агентство «Москва» сообщило, что причиной взрыва машины на юге Москвы стало не газовое оборудование, о чем ранее писали СМИ. Как уточняет «Коммерсантъ», сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, которое находилось под днищем внедорожника. Подробности — в материале MSK1.RU.
Сидевшего за рулем госпитализировали. По предварительным данным, ему оторвало левую руку, а также он получил ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом ноги. Официальных данных о его состоянии здоровья на момент публикации нет.
Известно, что 72-летний журналист отъехал от своего дома на собственной машине Toyota Fortuner и уже буквально через минуту-две прогремел взрыв. Как сообщили в Следственном комитете Москвы, по факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело. На месте работает следственная группа.
Сейчас территория вокруг разбитого джипа оцеплена силовиками. Экспертам предстоит выяснить точный состав взрывного устройства и установить тех, кто спланировал преступление.
Что известно о Сергее Заворотном?
Сергей Заворотный регулярно давал экспертные комментарии и оценку украинской политике. В частности, он критиковал президента страны Владимира Зеленского и его политику после 2019 года.
В Москве в прошлом он даже презентовал книгу — собственное произведение в столичном «Библио-Глобусе» под названием «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».
В нем он рассказал подробности событий государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Сергей Заворотный убеждал общественность, что Виктор Янукович мог подавить события Майдана, но не воспользовался этим моментом.
До февраля 2019 года Сергей Заворотный владел 10% акций в издательстве «Деловой вторник». Также, по данным «Контур.Фокуса», именно пострадавший журналист был участником некоммерческого партнерства «Российско-Украинский Форум». Эта организация работала с 2010 по 2018 год.
Известно, что Сергей Заворотный работал в издании «Комсомольская правда».
Корреспонденты MSK1.RU также прибыли на Кировоградскую улицу и выясняют всё о случившемся, а также о травмах пострадавшего и его личности. Все подробности — в отдельном сюжете.