Критиковал Зеленского и писал расследования про Майдан. Что известно о политологе Сергее Заворотном, пострадавшем при взрыве

Что известно о Сергее Заворотном, который пострадал при взрыве автомобиля в Чертаново Источник: кадры из интервью телеканала «День ТВ» / Ok.ru; Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня утром в Москве в районе Чертаново прогремел взрыв. Он раздался возле многоэтажки на Кировоградской улице в автомобиле 72-летнего журналиста Сергея Заворотного. Он был официальным представителем экс-премьера Украины Николая Азарова, который работал на этой должности с 11 марта 2010-го по 28 января 2014 года, во времена правления Виктора Януковича.

Агентство «Москва» сообщило, что причиной взрыва машины на юге Москвы стало не газовое оборудование, о чем ранее писали СМИ. Как уточняет «Коммерсантъ», сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, которое находилось под днищем внедорожника. Подробности — в материале MSK1.RU.

Что происходит на месте происшествия, где взорвался автомобиль Сергея Заворотного Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сидевшего за рулем госпитализировали. По предварительным данным, ему оторвало левую руку, а также он получил ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом ноги. Официальных данных о его состоянии здоровья на момент публикации нет.

Известно, что 72-летний журналист отъехал от своего дома на собственной машине Toyota Fortuner и уже буквально через минуту-две прогремел взрыв. Как сообщили в Следственном комитете Москвы, по факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело. На месте работает следственная группа.

Сейчас территория вокруг разбитого джипа оцеплена силовиками. Экспертам предстоит выяснить точный состав взрывного устройства и установить тех, кто спланировал преступление.

Источник: MSK1.RU

Что известно о Сергее Заворотном?

Сергей Заворотный регулярно давал экспертные комментарии и оценку украинской политике. В частности, он критиковал президента страны Владимира Зеленского и его политику после 2019 года.

В Москве в прошлом он даже презентовал книгу — собственное произведение в столичном «Библио-Глобусе» под названием «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».

Сергей Заворотный мог пострадать от взрыва автомобиля Источник: кадры из интервью телеканала «День ТВ» / Ok.ru

В нем он рассказал подробности событий государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Сергей Заворотный убеждал общественность, что Виктор Янукович мог подавить события Майдана, но не воспользовался этим моментом.

До февраля 2019 года Сергей Заворотный владел 10% акций в издательстве «Деловой вторник». Также, по данным «Контур.Фокуса», именно пострадавший журналист был участником некоммерческого партнерства «Российско-Украинский Форум». Эта организация работала с 2010 по 2018 год.

На месте работает следственная группа СК и специалисты других спецслужб Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Известно, что Сергей Заворотный работал в издании «Комсомольская правда».