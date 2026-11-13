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Город Здесь проводили ярмарки, снимали «Слово пацана», учили студентов: в Ярославле опустело здание ЦНТИ

Здесь проводили ярмарки, снимали «Слово пацана», учили студентов: в Ярославле опустело здание ЦНТИ

Что будет с легендарным советским центром

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Здание ЦНТИ в Ярославле опустело | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание ЦНТИ в Ярославле опустело | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание ЦНТИ в Ярославле опустело

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле опустело здание Центра научно-технической документации (ЦНТИ), которое находится недалеко от Волги, на пересечении проспекта Ленина и улицы Республиканской.

Что известно о судьбе легендарного объекта — в тексте 76.RU.

Шедевр советского модернизма

Здание было введено в эксплуатацию 5 ноября 1977 года. Таким образом, в 2027 году ему исполнится 50 лет.

Основным автором проекта был известный архитектор Игорь Чайко, которого считают одним из создателей ленинградской архитектурной школы.

Игорь Михайлович Чайко (1910–1993) — советский архитектор и градостроитель, в основном работавший в Ленинграде. Он проектировал крупные жилые кварталы и дома в Московском районе Ленинграда, был руководителем проекта Спортивно-концертного комплекса в Московском районе, разрушенного в 2020 году.

Проект здания придумал известный архитектор | Источник: Александр Куренной / 76.RUПроект здания придумал известный архитектор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Проект здания придумал известный архитектор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Почетный архитектор России из Ярославля Аркадий Бобович считает здание ЦНТИ одним из шедевров советского модернизма.

«Сеть ЦНТИ создавалась в СССР как один из наиболее важных и оперативных источников получения мировой научно-технической документации. Ярославский ЦНТИ — один из лучших ее образцов. В здании располагалась огромная библиотека, прекрасные конференц-залы. Архитектурный образ ЦНТИ построен на ассоциации с большим кораблем, причалившим к волжскому берегу, и очень эффектно выглядит на фоне речных просторов», — охарактеризовал он здание.

Почти за 50-летнюю историю здание заметно обветшало | Источник: Александр Куренной / 76.RUПочти за 50-летнюю историю здание заметно обветшало | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почти за 50-летнюю историю здание заметно обветшало

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

Снимали «Слово пацана»

За время своего существования территория у ЦНТИ успела побывать площадкой для съемок фильмов.

Например, в декабре 2023 года здесь снимали финальную сцену сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). У ярославского ЦНТИ состоялись последний разговор и драка Марата и Пальто.

Кадр из фильма, где видно ЦНТИ | Источник: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Жора Крыжовников, 2023 / видеосервис WinkКадр из фильма, где видно ЦНТИ | Источник: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Жора Крыжовников, 2023 / видеосервис Wink

Кадр из фильма, где видно ЦНТИ

Источник:

сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Жора Крыжовников, 2023 / видеосервис Wink

В марте 2026 года здесь же снимали эпизоды для четвертой части детективного сериала «Алекс Лютый. Золото войны» (16+) с Антоном Хабаровым в главной роли.

Что сейчас

В последние годы в здании ЦНТИ располагались офисы, проходили ярмарки, некоторое время здесь размещался факультет филологии и коммуникации ЯрГУ. Сейчас площади пустуют, здание закрыто на замок. На дверях висит рукописное объявление «Гостиница „Турист“ через дорогу». Видимо, путешественники нередко путаются здесь.

Что будет с ним дальше, пока неясно. Как нам сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений, сейчас здание ЦНТИ находится в федеральной собственности, закреплено на праве оперативного управления за ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.

Сейчас объект находится в федеральной собственности | Источник: Александр Куренной / 76.RUСейчас объект находится в федеральной собственности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сейчас объект находится в федеральной собственности

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

В июле 2026 года правительство Ярославской области направило обращение в межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях о передаче здания в собственность Ярославской области. Но решение пока не принято.

Нужно ли вернуть ЦНТИ городу?

Да, найдут ему использование
Нет, пусть федералы сами занимаются зданием
Мне всё равно
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Здание ЦНТИ
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Комментарии
18
Гость
36 минут
1. никакого торга не идет, уже решено, какие областные учреждения туда переедут в следующем году после ремонта 2. табличка "Турист напротив" - это потому что бабки целыми днями ломятся, чтоб купить красную рыбу и икру у неясных продавцов по акции. видите, как всё просто
Гость
3 часа
Сейчас в верхах идет закулисный торг по этому месту и зданию. Решение в заботе о благе людей торжественно объявят.
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Гость
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