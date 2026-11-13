Автомобиль взорвался прямо на дороге в Москве: за рулем был политолог, работавший с бывшим премьером Украины. Кадры

Взрыв произошел на юге столицы Источник: MSK1.RU / Telegram

В районе Чертаново в Москве взорвался автомобиль. Водителя от взрывной волны выбросило из машины прямо на проезжую часть. По предварительным данным, за рулем был политолог Сергей Заворотный.

Взрыв произошел на улице Кировоградской, пишет MSK1.RU. Очевидцы сообщили, что услышали громкий звук хлопка в 10:24 (мск).

«Около Варшавки, 122, аж стекла у меня затряслись, и машины заорали!» — написала жительница района.

«У метро „Чертановская“ звук был такой мощный, что стекла тряслись», — сообщила другая жительница.

После люди увидели раскуроченный автомобиль. Недалеко от него лежал человек — водитель, которого от взрыва выбросило из машины.

«Я ехал во встречном направлении по Кировоградской улице, — рассказал один из очевидцев происшествия МК. — Машина ехала мне навстречу, это была Toyota. Я обратил внимание, что мужчина за рулем был пристегнут, но это ему не помогло — при взрыве его выбросило через лобовое стекло».

Источник: Анюта / Чертаново / Telegram

По его словам, после взрыва машина потеряла управление и остановилась в метре от него.

«Я вышел из машины, подошел к пострадавшему, он лежал на асфальте. Я пощупал пульс, убедился, что человек дышит, и вызвал скорую помощь», — добавил мужчина.

Сама машина тоже очень сильно пострадала. На кадрах видно, что у машины разворотило дверь у водительского сиденья, выбило стекла, а по дороге раскидало куски резины.

Источник: MSK1.RU / Telegram

Водителя увезли в больницу. По предварительной информации, им оказался политолог Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем экс-министра Украины Николая Азарова. Именно ему принадлежал этот автомобиль, пишет «Коммерсант».

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Сначала в СМИ появилось информация, что всё произошло из-за газового оборудования, следом была версия про взорвавшиеся шины. На месте уже работают экстренные службы, столичный СК завел уголовное дело.

Наши коллеги из MSK1.RU собирают всю информацию о ЧП в онлайн-трансляции.

Аналогичный случай вчера произошел в Санкт-Петербурге. В Шушарах на Колпинском шоссе взорвался автомобиль. За рулем был военнослужащий. Как сообщил источник «Фонтанки», по предварительным данным, самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленобласти при помощи воздушного шара. Неизвестный подобрал «посылку» и в назначенное время в нужном месте сделал закладку для исполнителя. Активировали устройства для взрыва дистанционно.

Обновлено в 12:48 (мск). Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Москве, сообщили в СК.