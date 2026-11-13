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Стиль и красота Модные советы Обзор Как носить мех осенью и зимой-2026/2027, чтобы выглядеть дорого: главные хитрости

Как носить мех осенью и зимой-2026/2027, чтобы выглядеть дорого: главные хитрости

Влад Лисовец раскрыл, что оставляем в гардеробе, а какая одежда безбожно устарела

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Ретро хоть и в моде, но с мехом его лучше сочетать с осторожностью | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаРетро хоть и в моде, но с мехом его лучше сочетать с осторожностью | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ретро хоть и в моде, но с мехом его лучше сочетать с осторожностью

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Каждый год, стоит упасть на тротуар первой снежинке, модниц охватывает меховое безумие. Полки в магазинах заполоняют шубы всех фасонов и форм, а рядом с ними соседствуют воротники, дубленки, жакеты, повязки на голову и куртки с мехом. Однако чем больше выбор, тем больше вероятность купить то, что залежалось с прошлого года, а в этом безбожно устарело. Чтобы не попасть в эту ловушку, стилист Влад Лисовец в своем блоге поделился главными рекомендациями, как носить мех осенью и зимой 2026–2027 годов.

Меховой воротник

Из года в год один из самых популярных вопросов в поисковиках — кожа и мех сочетаются или нет? Глядя на коллекции модных брендов с Недели моды, можно с уверенностью сказать да. В новом сезоне в моде меховые воротники, которые носят с однотонными бомберами и куртками.

Пример, как можно сочетать кожу и мех в зимнем образе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаПример, как можно сочетать кожу и мех в зимнем образе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Пример, как можно сочетать кожу и мех в зимнем образе

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Исходя из своего образа, можно выбрать как аккуратный воротник в тон меховым манжетам, так и пушистый, который издалека напоминает пышную шкурку, наброшенную на плечи поверх пальто.

— Он хорошо работает с совершенно разными стилевыми направлениями, будь то рок-н-ролл или old money, — считает Влад Лисовец.

Укороченный мех

Если хочется чего-то компактного и миниатюрного — меховые жакеты и куртки также не теряют своей актуальности. В отличие от длинных шуб, они подчеркивают фигуру без особых усилий.

Деним и джинсы легко подружатся в обрезе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаДеним и джинсы легко подружатся в обрезе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Деним и джинсы легко подружатся в обрезе

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сочетать модели можно с привычными джинсами, узкими брюками или темными колготками.

Длинная шуба с акцентом

Без шуб не обходится ни одна зима. На волне популярности 90-х в прошлом году всё чаще стали появляться модели длинные, широкие, полностью скрывающие фигуру. В 2026–2027 году они уходят в тень. Как отмечает Влад Лисовец, бесформенная одежда удобная, но давно уже не модная.

Выбирая шубу, присмотритесь к длинным с акцентами. Это может быть приталенная модель с поясом на талии, фактурным воротником или акцентными плечами.

Шуба «далматинец» может стать спутником не только для Круэллы | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаШуба «далматинец» может стать спутником не только для Круэллы | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Шуба «далматинец» может стать спутником не только для Круэллы

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

— Мех не просто укрывает, он выстраивает пропорции всего образа. Именно в длинных силуэтах особенно заметно, насколько материал стал самодостаточным, — подмечает стилист.

Меховые брюки и юбки

Пушистые брюки и юбки в новом сезоне перестают быть одеждой лишь для домашних посиделок. Кроме того, как отмечает Влад Лисовец, благодаря ним мех перестает быть привязан только к зиме, теперь его можно стильно носить как осенью, так и весной.

Мех прокрался во все предметы гардероба | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаМех прокрался во все предметы гардероба | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Мех прокрался во все предметы гардероба

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Объемный меховой низ лучше всего сочетать с однотонным обтягивающим верхом, чтобы сохранить баланс. На подиуме модели сочетают прозрачные светлые рубашки с молочными меховыми брюками, черные кардиганы на пуговицах с длинным рукавом с юбкой ниже колена. В коллекции MSGM также появилась леопардовая юбка, да, анималистический принт всё также с нами. Ее предлагают сочетать с обычной светло-серой майкой, а акцент сделать на красной обуви.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Мех Шуба Влад Лисовец Тренд
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Интересно, как пушистый воротник может сочетаться с однотонным бомбером? Надо попробовать!
Гость
5 часов
Мех — это красиво, но нужно уметь сочетать его с другими элементами гардероба.
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Гость
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