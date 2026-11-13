Как носить мех осенью и зимой-2026/2027, чтобы выглядеть дорого: главные хитрости

Ретро хоть и в моде, но с мехом его лучше сочетать с осторожностью Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Каждый год, стоит упасть на тротуар первой снежинке, модниц охватывает меховое безумие. Полки в магазинах заполоняют шубы всех фасонов и форм, а рядом с ними соседствуют воротники, дубленки, жакеты, повязки на голову и куртки с мехом. Однако чем больше выбор, тем больше вероятность купить то, что залежалось с прошлого года, а в этом безбожно устарело. Чтобы не попасть в эту ловушку, стилист Влад Лисовец в своем блоге поделился главными рекомендациями, как носить мех осенью и зимой 2026–2027 годов.

Меховой воротник

Из года в год один из самых популярных вопросов в поисковиках — кожа и мех сочетаются или нет? Глядя на коллекции модных брендов с Недели моды, можно с уверенностью сказать да. В новом сезоне в моде меховые воротники, которые носят с однотонными бомберами и куртками.

Пример, как можно сочетать кожу и мех в зимнем образе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Исходя из своего образа, можно выбрать как аккуратный воротник в тон меховым манжетам, так и пушистый, который издалека напоминает пышную шкурку, наброшенную на плечи поверх пальто.

— Он хорошо работает с совершенно разными стилевыми направлениями, будь то рок-н-ролл или old money, — считает Влад Лисовец.

Укороченный мех

Если хочется чего-то компактного и миниатюрного — меховые жакеты и куртки также не теряют своей актуальности. В отличие от длинных шуб, они подчеркивают фигуру без особых усилий.

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Сочетать модели можно с привычными джинсами, узкими брюками или темными колготками.

Длинная шуба с акцентом

Без шуб не обходится ни одна зима. На волне популярности 90-х в прошлом году всё чаще стали появляться модели длинные, широкие, полностью скрывающие фигуру. В 2026–2027 году они уходят в тень. Как отмечает Влад Лисовец, бесформенная одежда удобная, но давно уже не модная.

Выбирая шубу, присмотритесь к длинным с акцентами. Это может быть приталенная модель с поясом на талии, фактурным воротником или акцентными плечами.

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— Мех не просто укрывает, он выстраивает пропорции всего образа. Именно в длинных силуэтах особенно заметно, насколько материал стал самодостаточным, — подмечает стилист.

Меховые брюки и юбки

Пушистые брюки и юбки в новом сезоне перестают быть одеждой лишь для домашних посиделок. Кроме того, как отмечает Влад Лисовец, благодаря ним мех перестает быть привязан только к зиме, теперь его можно стильно носить как осенью, так и весной.

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