Номинально выросла, реально — не ощущается. Какую пенсию получают в Ярославской области

Стала известна средняя пенсия по старости в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU

Размер пенсии по старости в Ярославской области, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на 1 октября 2026 года составил 27 634,35 рубля.

При этом средний размер пенсии:

у неработающих пенсионеров — 28 331,14 рубля;

у работающих пенсионеров — 25 142,97 рубля.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года средний размер пенсии по старости вырос на 8,17%, у неработающих пенсионеров — на 7,85%, у работающих — на 11,22%.

Всего на 1 октября 2026 года в Ярославской области пенсии по старости получали 315 тысяч человек. В 2025 году на аналогичную дату было 317,9 тысяч человек.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) — это государственный онлайн-ресурс, который собирает в одном месте официальную статистику из разных ведомств — Росстата, Центробанка, министерств и других органов.

Наглядно показываем ситуацию с пенсиями в Ярославской области Источник: Мария Романова / Городские медиа

При этом реальный размер назначенных пенсий в январе–июне 2026 года, по информации «Ярославльстата», на 1,6% превысил показатели прошлого года.

Реальный размер назначенных пенсий показывает, сколько товаров и услуг можно приобрести на фактически получаемую сумму, и позволяет оценить, улучшилось или ухудшилось благосостояние пенсионеров.

Напомним, власти Ярославской области составили прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы. В нем прописано два возможных сценария развития событий — консервативный и благоприятный.

Консервативный предполагает возможное усиление санкционных ограничений недружественных государств, сохранение высокой ключевой ставки рефинансирования Центробанка РФ, что станет фактором, сдерживающим рост инвестиционного и потребительского спроса, неблагоприятные погодные условия, влияющие на урожайность сельхозкультур. Благоприятный предполагает снижение ключевой ставки рефинансирования Центробанка РФ и увеличение инвестиционной активности как частного бизнеса, так и крупных предприятий и организаций, особенно в части импортозамещения. Рост денежных доходов населения и расширение возможностей инвестирования со стороны банковского сектора будут способствовать снижению инфляции.

В прогнозе указано, что на конец 2026 года размер реальной пенсии увеличится только на 2% по сравнению с 2025 годом. Таким образом, несмотря на фактический рост средней пенсии на 8%, реально этих денег больше станет ненамного. Так, осенью в Ярославской области плата за коммунальные услуги выросла на 14% в среднем, цены на продукты тоже не стоят на месте.

В 2027 году реальный прирост пенсий ожидается всего на 0,8–2,1% (в зависимости от сценария развития событий), в 2028 году — также на 0,8–2,1%, в 2029 году — на 0,4–2,5%.

Прожиточный минимум для ярославских пенсионеров в 2026 году — 16 288 рублей, в 2027 году он составит 17 395 рублей.