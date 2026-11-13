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Происшествия Подробности Отец в саркофаге из монтажной пены, останки матери — в морозилке: взрослый сын убил и расчленил родителей в Ростове

Отец в саркофаге из монтажной пены, останки матери — в морозилке: взрослый сын убил и расчленил родителей в Ростове

Интеллигентные супруги жили душа в душу

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Виталий&nbsp;— единственный сын Вячеслава и Людмилы Шатиловых | Источник: Елизавета Сузи / 161.RUВиталий&nbsp;— единственный сын Вячеслава и Людмилы Шатиловых | Источник: Елизавета Сузи / 161.RU

Виталий — единственный сын Вячеслава и Людмилы Шатиловых

Источник:

Елизавета Сузи / 161.RU

Не успел Ростов оправиться после жестокого убийства многодетных супругов — Андрея и Русланы Сухаревич на глазах их старшей дочери, — как стало известно о новом кошмаре. 11 ноября нашли останки тел пары пенсионеров. В убийстве признался их 49-летний сын Виталий Шатилов, который до этого уже был дважды судим за зверские убийства.

Следователи установили, что единственный сын жестоко расправился с 74-летним Вячеславом и 73-летней Людмилой Шатиловыми — преподавателем училища и воспитателем школы-интерната на пенсии. Расчлененное тело матери силовики обнаружили в морозилке, а останки отца — в гараже. Как рассказал после задержания Шатилов-младший, для папы он соорудил «подобие саркофага» и залил его труп монтажной пеной.

В минувший четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в городе Макеевка ДНР подозреваемого в убийстве. На видео, предоставленном силовиками, Виталий Шатилов довольно буднично описывает леденящие душу подробности расправы над родителями.

Редакция 161.RU собрала в одном материале всю известную на данный момент информацию об этой жуткой истории.

В этот момент нашли тело погибшей Людмилы Шатиловой | Источник: Следственный комитет / MAXВ этот момент нашли тело погибшей Людмилы Шатиловой | Источник: Следственный комитет / MAX

В этот момент нашли тело погибшей Людмилы Шатиловой

Источник:

Следственный комитет / MAX

«Уехали отдыхать» и пропали

Супруги Шатиловы были жизнерадостной и активной парой. Отец — Вячеслав Шатилов — работал во флоте. Но, по словам соседей, он долгое время преподавал в профильном училище. Людмила Шатилова работала воспитателем в школе-интернате № 48 для слабослышащих и с особенностями развития речи учеников.

Шатиловы вели активный образ жизни: часто ездили отдыхать и поправлять здоровье. На их страницах в соцсетях можно увидеть фото отдыха в Крыму, в Железноводске и других курортных городах. По этой причине родственники не сразу стали бить тревогу.

Но через полтора месяца у них закрались подозрения. После чего последовало обращение в полицию.

В одной из соседних квартир Шатиловых проживает уже больше десяти лет супружеская пара. Они охотно согласились побеседовать с журналистами 161.RU. Шатиловых они охарактеризовали как спокойных и доброжелательных людей.

Людмила (на личной странице в соцсетях женщина называла себя Люсей. Эта форма имени присутствует также в различных источниках информации. — Прим. ред.) после того, как перенесла COVID-19, передвигалась с палочкой, а муж постоянно ее сопровождал. Соседи не слышали, чтобы супруги когда-либо ссорились.

— Никаких скандалов никогда не было. У них как-то юбилей был, Вячеслав приходил, брал у нас стол. Я говорю: «Пожалуйста», — вспоминают соседи. — У нас так квартиры расположены, что их кухня и наша кухня рядом. Он всегда готовил, слышно было, как мясо отбивал.

Супруги любили путешествовать по России | Источник: соцсети Люси ШатиловойСупруги любили путешествовать по России | Источник: соцсети Люси Шатиловой

Супруги любили путешествовать по России

Источник:

соцсети Люси Шатиловой

О пропаже Шатиловых родственники, по словам собеседников, узнали не сразу. Примерно за день до обнаружения тел к их квартире приходили две женщины. Одна назвалась крестницей главы семейства. Незнакомки сказали, что супруги «уехали отдыхать» и уже полтора месяца не выходят на связь.

По словам родственницы, пара вела насыщенную жизнь | Источник: соцсети Людмилы ШатиловойПо словам родственницы, пара вела насыщенную жизнь | Источник: соцсети Людмилы Шатиловой

По словам родственницы, пара вела насыщенную жизнь

Источник:

соцсети Людмилы Шатиловой

— Я говорю: «Что случилось? Там никого нет, в 62-й квартире». Мне отвечают: «Они уехали отдыхать и не выходят на связь уже полтора месяца». Я говорю: «Ну, так вы в полицию идите». Они: «Мы обращались», — рассказывает сосед.

Пара действительно любила отдыхать, особенно в Крыму, если судить по социальным сетям Людмилы Шатиловой. По этой причине их не сразу начали искать.

Хладнокровный рецидивист

Первое громкое преступление Виталий Шатилов — единственный сын Вячеслава и Людмилы — совершил в 2003 году. Тогда его отправили в колонию на 12 лет за кражу и убийство человека молотком и скалкой. Примерно в 2010 году он вышел по УДО.

В 2012 году Виталий устроился на работу механиком в «Донтехцентр» и взял кредит. Поручителем он уговорил стать своего коллегу — тоже Виталия. Корреспондент 161.RU связалась с ним — и он отметил в разговоре, что Шатилов-младший был «скользким».

Коллега отозвался о Шатилове не лучшим образом | Источник: соцсети Виталия ШатиловаКоллега отозвался о Шатилове не лучшим образом | Источник: соцсети Виталия Шатилова

Коллега отозвался о Шатилове не лучшим образом

Источник:

соцсети Виталия Шатилова

— Мы с ним работали в одной компании. Он как-то меня попросил стать поручителем, и я был не против. Работали, но близко никак не общались, — рассказывает Виталий.

— Каким он был человеком? — спрашиваю.

— Сначала вошел в доверие, а потом оказался не очень хорошим на самом деле. Какой-то скользкий тип.

— Вам он что-то сделал плохое? — уточняю.

— Нет, по работе чисто там. Такого чего-то серьезного за ним не было замечено, — заключил собеседник.

Проработал Шатилов в «Донтехцентре» около трех-четырех месяцев, говорит Виталий. После того как он ушел из компании, коллеги больше не виделись.

Душил и привязывал к дереву

Следующее убийство Виталий Шатилов совершил в 2016 году. Тогда он напал на свою тещу, узнав, что у нее есть крупная сумма денег. Убивал он с подельником — жителем Донецка Александром Яковлевым, с которым до этого вместе отбывал срок. Шатилову на тот момент было 39 лет, а Яковлеву — 40. Они приехали к женщине, задушили ее и вынесли из квартиры ювелирные украшения, деньги и другие ценности — всего на 85 тысяч рублей.

— Яковлев по команде Шатилова схватил тещу локтевым сгибом за шею и стал душить. Затем Шатилов принес электрический кипятильник с проводом — Яковлев продолжил душить проводом, но тот порвался. После этого Шатилов принес пояс от женского пальто, и оба, потянув за концы, задушили потерпевшую, — говорится в решении суда.

Тело вывезли на кладбище к Щепкину и закопали в чужой могиле. В приговоре указано, что после убийства Виталий позвонил жене, сообщил о местонахождении тела ее матери и скрылся. Погибшую нашли на следующий день, а убийцу объявили в розыск.

После ковида Людмила ходила в основном с палочкой | Источник: соцсети Людмилы ШатиловойПосле ковида Людмила ходила в основном с палочкой | Источник: соцсети Людмилы Шатиловой

После ковида Людмила ходила в основном с палочкой

Источник:

соцсети Людмилы Шатиловой

Вячеслав везде сопровождал свою жену | Источник: соцсети Людмилы ШатиловойВячеслав везде сопровождал свою жену | Источник: соцсети Людмилы Шатиловой

Вячеслав везде сопровождал свою жену

Источник:

соцсети Людмилы Шатиловой

Через день после расправы Шатилов со знакомым решили наведаться к сестре убитой тещи. Они выманили ее обманом, после чего вывезли в лесополосу. Там женщине связали руки и начали угрожать. Она согласилась отдать ювелирные украшения, другие ценности и банковские карты, с которых позже сняли деньги — всего 90 тысяч рублей. Похищенную привязали к дереву и оставили умирать. Она смогла освободиться — перерезала ключом скотч, которым обмотали руки, а затем сообщила в полицию о нападении.

Шатилов сбежал в Новороссийск, через месяц там его и задержали. Суд отправил убийцу на 22 года в колонию особого режима и постановил выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей — дочери убитой.

Как Виталий оказался на свободе после такого приговора, неизвестно.

Шатилов-старший служил на флоте | Источник: соцсети Вячеслава ШатиловаШатилов-старший служил на флоте | Источник: соцсети Вячеслава Шатилова

Шатилов-старший служил на флоте

Источник:

соцсети Вячеслава Шатилова

Шатилов-младший был женат, у него двое детей. В соцсетях убитого отца, Вячеслава Шатилова, есть фото, на котором он стоит с человеком в военной форме, похожим на его сына.

Также есть информация, что обвиняемый в убийстве мог работать ранее в грузоперевозках. Так как в ЕГРН значится его полный тезка — индивидуальный предприниматель — Виталий Шатилов, который занимался доставкой грузов. Кроме того, по некоторым базам данных, он мог подрабатывать в такси в 2016 году.

По данным исполнительных производств, на убийце долги в размере 1,2 миллиона рублей. Среди них 467,5 и 468 тысяч рублей компенсации морального ущерба. По данным источника редакции, Шатилов-старший помогал закрыть долги сыну.

За день до нахождения тел похвастался новой машиной

Как рассказали соседи корреспонденту 161.RU, в последнее время сын жил вместе со своими пожилыми родителями. С женой он развелся. Один из соседей видел сына Шатиловых и иногда общался с ним, но ничего настораживающего в нём не замечал.

Именно в этом с виду благополучном доме произошло жестокое убийство | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИменно в этом с виду благополучном доме произошло жестокое убийство | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Именно в этом с виду благополучном доме произошло жестокое убийство

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

— Вижу, как-то он идет с баллонами. Я спрашиваю: «Виталя, ты куда?» Он отвечает: «Воды набрать, у нас нет, по стояку прорвало трубу». Я говорю: «А что ты пойдешь куда-то набирать воду, если у нас есть — пожалуйста, набирай», — рассказал сосед.

А пару недель назад около полуночи в квартире соседей раздался звонок. За дверью похожий по голосу на Виталия человек просил зарядное устройство.

— Я уже лег спать, слышу: звонок. Я встал, спрашиваю: «Кто там?» Еще раз раздался звонок. Я открываю глазок, снова говорю: «Кто там?» В ответ: «Сосед». Я прошу: «Встань к глазку. Я не знаю, кто ты, что ты. Включи свет, чтобы я видел». А глазок искажает, лицо четко не увидишь. Ну похож был на Виталика. Я уже хотел открыть. Тут жена подскакивает: «Что ты, с ума сошел? В полночь будешь открывать», — делится пожилой мужчина.

В последние пару дней до убийства Виталий Шатилов чувствовал себя хорошо, о чем даже рассказал своему парикмахеру, к которой пришел на стрижку. Этим с корреспондентом 161.RU поделилась продавщица расположенной около дома фруктовой лавки. Женщина дружит с парикмахером, вместе они обсуждали произошедшее.

Продавщица отмечала, что в одном магазине с Виталием было тяжело находиться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПродавщица отмечала, что в одном магазине с Виталием было тяжело находиться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Продавщица отмечала, что в одном магазине с Виталием было тяжело находиться

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

— Ходил к нам в последний раз позавчера. Еще и в парикмахерскую зашел, постригся, хвастался парикмахерше, что машину новую купил, что всё у него хорошо. Всегда чистый был, опрятный, на отца похож, — добавила собеседница.

Обвиняемый бывал в лавке часто, но ничего не брал. Взгляд у него, вспоминает продавщица, был тяжелым.

Страшно представить, что творилось за этой дверью… | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUСтрашно представить, что творилось за этой дверью… | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Страшно представить, что творилось за этой дверью…

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

К слову, про машины: по базам данных известно, что у Шатилова была Lada. Автомобилистом был и его отец, в 2007 году у него был внедорожник Toyota Land Cruiser, а затем BMW. А несколько лет назад, по словам соседей, супруги приобрели отечественную Lada.

«Больше я в гараж не заходил»

Подозреваемого в убийстве родителей задержали 12 ноября в Макеевке (ДНР).

— Несколько дней находился в другом месте, в гостинице, потому что на адресе не мог я находиться. Через два дня я вернулся на место преступления, купил в магазине монтажную пену и в подвале сделал подобие саркофага. После этого закрыл гараж, засыпал это всё щебенкой. Больше в гараж я не заходил, — признался МВД задержанный Шатилов.

На видео подозреваемый во всём сознался

Источник:

Ирина Волк / Max

Соседи во время визита корреспондента обсуждали, что в квартире практически не осталось следов преступления. Жители услышали, как силовики обсуждали, что тела расчленили «по суставам», а квартира была идеально убрана.

Обвиняемому грозит от 8 до 20 лет колонии, либо пожизненное заключение.

Родственники погибших избегают общения с журналистами, они просят их не беспокоить в такой тяжелый период.

— Единственное, что хочу сказать: Людмила и Вячеслав были замечательными людьми, прожившими интересную насыщенную жизнь. И наша семья очень надеется, что Виталий понесет заслуженное наказание за содеянное, — написала корреспонденту 161.RU племянница погибшей Кристина Коваленко.

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Главный редактор 161.RU
Убийство Следственный комитет Расследование Гибель
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Комментарии
5
Гость
9 минут
скоро в каждом городе
Гость
45 минут
"Как Виталий оказался на свободе после такого приговора, неизвестно." Уж прям неизвестно?
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