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Развлечения «Может, я вообще ничего не оставлю»: Киркоров сделал признание о своем завещании

«Может, я вообще ничего не оставлю»: Киркоров сделал признание о своем завещании

Кому поп-король оставит свои накопления и элитную недвижимость

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Кому достанется наследство Киркорова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКому достанется наследство Киркорова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кому достанется наследство Киркорова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певец Филипп Киркоров неожиданно сделал откровенное признание: он серьезно задумывается о финансовой безопасности своих детей на случай непредвиденных обстоятельств. Артист признался, что пока не может позволить себе перестать работать, ведь его главная цель сейчас — накопить такую сумму, чтобы в случае чего дети первые два‑три года могли прожить без него.

Однако поп-король подчеркнул, что несовершеннолетним нельзя напрямую доверять крупные деньги, поэтому обязательно должен быть опекун, который по завещанию будет распределять финансы. При этом Киркоров отказался раскрывать, кто именно назначен на эту роль. По слухам, это мог быть телеведущий Андрей Малахов, но Киркоров эту информацию опроверг.

Правильно ли Киркоров делает, что не дает детям деньги напрямую?

Да, детям в таком возрасте нельзя доверять крупные суммы
Нет, лучше сразу дать свободу распоряжаться
Пусть сами учатся на своих ошибках
Это личное дело семьи, не надо тут судить

— Это крестный. У нас и крестная есть — мама. Крестный отец — это немножко другое. Опекуны — это, как адвокаты, занимаются тем, что распределяют финансы, — пояснил певец на интервью проекту ProПуск.

Подумывает Филипп Киркоров и о завещании. Вот только написано оно или нет —  артист не раскрыл, а также умолчал, какую недвижимость и кому планирует оставить.

— Но эту тайну я не буду раскрывать. На то это и завещание, чтобы для всех было сюрпризом. Может, я вообще ничего не оставлю. А если меня завтра грохнут? Я поэтому сейчас задумываюсь, что надо что‑то откладывать, — заявил звездный папа.

Киркоров рассказал о финансовом положении своих детей

Источник:

propusk.tv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, ранее мы писали, что Филипп Бедросович официально представил публике свою новую музу. Ею стала Валентина Алексеева — свежеиспеченная мисс БРИКС — 2026, которой едва стукнуло 20 лет. Узнайте, что известно о новой любви Киркорова здесь.

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корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
2
Гость
1 час
Всё отдаст мужу .
Инженер1

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