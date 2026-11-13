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Развлечения Тест Только гений ответит на 10 из 10: тест на эрудицию для самых умных

Только гений ответит на 10 из 10: тест на эрудицию для самых умных

Проверьте, поддадутся ли вам эти коварные вопросы

430
Откиньте лишние мысли и сосредоточьтесь как следует: впереди та еще проверка | Источник: кадр из сериала «Теория Большого взрыва» (18+), созд. Чак Лорри, Билл Прэди, Warner Bros. Television, 2007–2019 годыОткиньте лишние мысли и сосредоточьтесь как следует: впереди та еще проверка | Источник: кадр из сериала «Теория Большого взрыва» (18+), созд. Чак Лорри, Билл Прэди, Warner Bros. Television, 2007–2019 годы

Откиньте лишние мысли и сосредоточьтесь как следует: впереди та еще проверка

Источник:

кадр из сериала «Теория Большого взрыва» (18+), созд. Чак Лорри, Билл Прэди, Warner Bros. Television, 2007–2019 годы

Думаете, вас уже невозможно удивить необычными фактами, а школьная программа затерта до дыр? Давайте проверим! Мы собрали 10 коварных вопросов из совершенно разных областей — от тайн истории до неожиданных законов природы. Этот тест покажет, кто здесь настоящий магистр интеллектуальных игр, а кому пора взяться за голову. Готовы принять вызов и набрать заветные 10 из 10? Пройдите наш новый тест на эрудицию, чтобы как следует размять мозг. Никаких скучных дат и банальных вопросов — только чистый азарт, логика и проверка вашего кругозора. Посмотрим, сколько баллов покорится вам сегодня!

ТестПройден 117 раз
1 / 10

Какое культовое сооружение построили специально к Всемирной выставке 1889 года как временную арку и планировали демонтировать через 20 лет?

  • Сиднейский оперный театр

  • Статуя Свободы

  • Эйфелева башня

  • Бруклинский мост

2 / 10

Какую европейскую столицу изначально построили на месте римского военного лагеря под названием Сингидунум?

  • Бухарест

  • Белград

  • Будапешт

  • Вена

3 / 10

У какого европейского государства нет официальной столицы, закрепленной в конституции или законах?

  • Люксембург

  • Монако

  • Лихтенштейн

  • Швейцария

4 / 10

Какой орган человеческого тела потребляет больше всего энергии и кислорода, вырабатываемых организмом?

  • Сердце

  • Скелетные мышцы

  • Мозг

  • Печень

5 / 10

Какую настольную игру изначально создали в США как инструмент для демонстрации вреда и несправедливости крупных экономических монополий?

  • Монополия

  • Риск

  • Колонизаторы

  • Скрабл

6 / 10

Какое астрономическое явление помогло Альберту Эйнштейну на практике доказать его Общую теорию относительности в 1919 году?

  • Вспышка сверхновой звезды

  • Прохождение Венеры по диску Солнца

  • Ретроградность Меркурия

  • Полное солнечное затмение

7 / 10

Какой элемент гардероба изначально придумали для французских солдат, чтобы они не вытирали носы о рукава мундиров?

  • Шейный платок

  • Манжеты

  • Пуговицы на рукавах

  • Наплечные эполеты

8 / 10

Какая страна Латинской Америки получила свое название из-за ошибочной веры испанцев в то, что там скрыты огромные залежи серебра?

  • Колумбия

  • Аргентина

  • Перу

  • Чили

9 / 10

Какое вещество является самым твердым из тех, что вырабатывает человеческий организм?

  • Хрящ коленного сустава

  • Бедренная кость

  • Ногтевая пластина

  • Зубная эмаль

10 / 10

Какое слово в английском языке изначально означало «компьютер» (computer) вплоть до середины XX века?

  • Профессия человека-вычислителя

  • Ткацкий станок

  • Логарифмическая линейка

  • Механические счеты

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Комментарии
2
Гость
3 часа
Хороший тест! Годный!
Гость
4 часа
- интересно, не знал, что географические названия могут быть такими разнообразными! Спасибо за расширение кругозора!
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Гость
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