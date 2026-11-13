Только гений ответит на 10 из 10: тест на эрудицию для самых умных

Думаете, вас уже невозможно удивить необычными фактами, а школьная программа затерта до дыр? Давайте проверим! Мы собрали 10 коварных вопросов из совершенно разных областей — от тайн истории до неожиданных законов природы. Этот тест покажет, кто здесь настоящий магистр интеллектуальных игр, а кому пора взяться за голову. Готовы принять вызов и набрать заветные 10 из 10? Пройдите наш новый тест на эрудицию, чтобы как следует размять мозг. Никаких скучных дат и банальных вопросов — только чистый азарт, логика и проверка вашего кругозора. Посмотрим, сколько баллов покорится вам сегодня!
Какое культовое сооружение построили специально к Всемирной выставке 1889 года как временную арку и планировали демонтировать через 20 лет?
Сиднейский оперный театр
Статуя Свободы
Эйфелева башня
Бруклинский мост
Какую европейскую столицу изначально построили на месте римского военного лагеря под названием Сингидунум?
Бухарест
Белград
Будапешт
Вена
У какого европейского государства нет официальной столицы, закрепленной в конституции или законах?
Люксембург
Монако
Лихтенштейн
Швейцария
Какой орган человеческого тела потребляет больше всего энергии и кислорода, вырабатываемых организмом?
Сердце
Скелетные мышцы
Мозг
Печень
Какую настольную игру изначально создали в США как инструмент для демонстрации вреда и несправедливости крупных экономических монополий?
Монополия
Риск
Колонизаторы
Скрабл
Какое астрономическое явление помогло Альберту Эйнштейну на практике доказать его Общую теорию относительности в 1919 году?
Вспышка сверхновой звезды
Прохождение Венеры по диску Солнца
Ретроградность Меркурия
Полное солнечное затмение
Какой элемент гардероба изначально придумали для французских солдат, чтобы они не вытирали носы о рукава мундиров?
Шейный платок
Манжеты
Пуговицы на рукавах
Наплечные эполеты
Какая страна Латинской Америки получила свое название из-за ошибочной веры испанцев в то, что там скрыты огромные залежи серебра?
Колумбия
Аргентина
Перу
Чили
Какое вещество является самым твердым из тех, что вырабатывает человеческий организм?
Хрящ коленного сустава
Бедренная кость
Ногтевая пластина
Зубная эмаль
Какое слово в английском языке изначально означало «компьютер» (computer) вплоть до середины XX века?
Профессия человека-вычислителя
Ткацкий станок
Логарифмическая линейка
Механические счеты