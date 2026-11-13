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Дороги и транспорт Новый аэропорт в Туношне Не нашли подрядчика на разработку проекта международного терминала аэропорта Ярославля

Не нашли подрядчика на разработку проекта международного терминала аэропорта Ярославля

В Туношне планируют строить два новых аэровокзала

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Кольцо — здание терминала внутренних авиалиний, рядом волна — для международных | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»Кольцо — здание терминала внутренних авиалиний, рядом волна — для международных | Источник: ООО&nbsp;«Архитектон»

Кольцо — здание терминала внутренних авиалиний, рядом волна — для международных

Источник:

ООО «Архитектон»

Правительство Ярославской области ищет подрядчика на разработку проектной документации для строительства здания международного аэровокзала в аэропорту в Туношне. Электронный аукцион объявляли на Госзакупках, но он признан несостоявшимся — заявилась всего одна компания. Но и та подала заявку, не соответствующую требованиям.

Всего в Туношне планируют возвести два новых здания рядом: аэровокзалы для внутренних и международных перелетов. На месте будущей стройки международного терминала даже заложили камень. В планах построить его до 2030 года.

«Разработка проектной документации на объект „Аэровокзальный комплекс международных авиалиний аэропорта Ярославль (Туношна) для обслуживания прилетающих и убывающих пассажиров на внутренних и международных авиалиниях в аэропорту под расчетный тип воздушных судов — В-747-400, Ан-124-100 и классом ниже. Расчетный год эксплуатации: 2039 год. Пропускная способность аэровокзала — предварительно 360 пасс/час“, — говорилось в документации.

В планах летать из Ярославля по миру на Boeing 747-400, вмещающих от 400 до 500 пассажиров, и российских АН-124.

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Деньги на проектирование выделяют власти, оплачивать стройку будет текущий владелец аэропорта — компания «Аэрофьюэлз». Ранее создание проектных решений для аэропорта уже оплатила область. Детальную проработку международного терминала и инженерные изыскания оценили в 67,8 млн рублей.

Максимальная сумма, которую готовы заплатить за проектную документацию для строительства международного терминала, — 49,9 млн рублей.

Чем занимается «Аэрофьюэлз Групп»

Акции ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“» принадлежат компании ООО «Техномир». Последней фирмой владеет ООО «Аэрофьюэлз Групп».

«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочных компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.

Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%). По данным за 2024 год, ООО «Аэрофьюэлз Групп» получило 43,3 миллиона рублей в виде выручки.

В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 года аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Аэропорт Аэропорт Туношна
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Комментарии
19
Гость
11 минут
А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить...
Гость
15 минут
Маловато будет!))
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Гость
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