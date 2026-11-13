«Выходите замуж не за того, кого любите»: секреты крепкого брака от пар, проживших вместе 50 лет

Посмотрите, как изменились три семейные пары за 50 лет брака: они поделились снимками, сделанными в год их свадьбы, и с золотого юбилея. Секреты счастья у всех разные, но общее одно — эти люди рано поженились, много трудились и растили детей, не размениваясь на пустые ссоры. Как пронести любовь через полвека — читайте в материале NGS.RU.
«Ты должна опоздать!»
Нина Петровна и Сергей Николаевич отпраздновали золотую свадьбу два года назад.
Познакомились они 1 мая 1973 года на остановке в городе Семипалатинске (сейчас Семей, Казахстан). Оба поздно вечером возвращались после празднования. Сначала перекинулись парой слов на тему того, придет ли автобус, а потом разговорились в транспорте. В итоге Сергей проводил Нину до дома.
«Старшая сестра меня отругала, конечно! Как так-то: возвращаюсь поздно вечером с незнакомым парнем. А я говорю: „Меня и на свидание пригласили“. Тогда она советует: „Ты должна опоздать. Если ты нужна этому парню, он будет ждать“. Я опоздала на час, а может, и больше. И он сидел и ждал на остановке», — вспомнила Нина Петровна.
А уже через год молодые поженились: 26 апреля 1974 года расписались в загсе, а 27-го сыграли свадьбу. Родители жениха и невесты впервые увидели друг друга на этом празднике: его мать и отец из Семипалатинска, а ее — из Орска Оренбургской области.
Первые годы семья жила в городе их знакомства, но позже переехала в Новосибирск. У супругов родились две дочери — Инна и Алена. Обе давно выросли, в семье уже появился внук, а вот правнуков пара пока ждет.
На вопрос о кризисах в браке Нина Петровна рассмеялась: было не до них.
«Какие кризисы! Нам некогда было, мы детьми занимались, работали, учились, отдыхали. Нас всё друг в друге устраивало. По крайней мере, за себя скажу точно».
Сейчас ей 71 год, ее мужу — 76 лет. В свободное время супруги любят путешествовать, причем всегда ездят вдвоем.
«Один раз где-то на курорте нас спросили: „Вам не скучно? Вы вдвоем постоянно“. Мы говорим: „Нет, не скучно. Нам никто и не нужен, нам интересно вдвоем“. Короче, не надоели еще друг другу».
Сергей Николаевич большую часть жизни проработал на автотранспортных предприятиях, а потом стал начальником котельной. Нина Петровна же всю жизнь посвятила педагогике: сначала трудилась в детском саду, а потом — в школе. И когда говорила с девочками по душам о браке и отношениях, всегда давала им один и тот же совет:
«Я всегда говорила: „Выходите замуж не за того, кого вы любите, а за того, кто вас любит. Тогда у вас будет всё хорошо. Тогда и не будет никаких приключений“. Ну и надо немножко подстраиваться друг под друга, где-то промолчать, где-то включить режим „не слышу, не вижу“. Не обращать на многие вещи внимания».
«Человека не переделать, надо как-то подстраиваться»
Галина Александровна и Александр Павлович вместе уже 53 года. А знакомы и того больше.
«Мы знакомы очень давно, я с первого класса училась в одной школе с его сестрой. Раньше мы не замечали друг друга — ни он, ни я. А потом он пришел из армии (он во флоте служил), и после этого мы как-то с ним сблизились», — рассказала Галина Александровна.
Александр ухаживал за Галиной около года: дарил цветы, шоколадки, водил в кино и на танцы. А потом уговорил выйти за него замуж.
Первое время молодые жили вместе с родителями, те помогали им с детьми — дочкой и сыном. Потом семья съехала в отдельную однушку. Затем были двушка, трешка…
Александр Павлович всю жизнь ударно трудился: сперва на одном заводе, потом на другом. А Галина Александровна сначала работала в райисполкоме, а потом тоже устроилась на завод и проработала там 20 с лишним лет. Она, к слову, ветеран атомной промышленности.
Уже в 40 лет супруги стали бабушкой и дедушкой: первого внука им подарил 18-летний сын.
«Они с будущей снохой мою дочку подговорили узнать мою реакцию. Она говорит: „Мам, а как ты будешь относиться, если у тебя будет внучка?“ У меня же аж мороз по коже прошел. Но я люблю маленьких, так что говорю: „Да нормально“», — вспоминает Галина.
Старшей внучке пенсионеров уже 34 года.
«У нас уже даже две правнучки есть! — с гордостью говорит Галина. — Обе родились в один день с разницей в 11 лет!»
Главным залогом долгого брака она тоже считает умение вовремя уступить.
«Человека не переделать, надо как-то подстраиваться. И всегда думать о хорошем, — советует она. Впрочем, признается: первым обычно мирится муж. — У него характер такой, более-менее спокойный. Я думаю, что ему потруднее со мной».
Сейчас Галине 75 лет, ее супругу — 77. Золотую свадьбу пара отмечала во Дворце бракосочетания.
«Все так на нас смотрят, говорят: „Ой, ну надо же!“ Мол, пришли в таком возрасте жениться. А мои племянники говорят: „Так они уже золотую свадьбу справляют“», — улыбается женщина.
18 лет — это очень рано!
Вера Андреевна и Николай Афанасьевич прожили вместе 52 года. Супруги шутят, что, хотя оба по гороскопу Овны, за эти годы так и не забодали друг друга.
Познакомились они на свадьбе брата Веры Андреевны. Ей было 18, ему — 23 года. Конфетно-букетный период длился всего три месяца, а потом пара поженилась — и начался совсем не простой быт в деревенском доме.
«У меня это была первая любовь, всё или ничего, как говорится, — вспоминает Вера Андреевна. — Но 18 лет для женщины — это очень рано! Потому что всё сваливается на ее плечи. Сейчас-то так рано не женятся, в современном мире считается вообще, что 18 лет — это еще дите».
Через несколько лет пара переехала в Новосибирск. Здесь супруги купили дом и прожили в нем 13 лет, за это время у них родились две дочери. Вера Андреевна работала бухгалтером и кассиром в банке, а потом перешла на почту. Николай Афанасьевич в деревне был ветеринаром, а в городе устроился фрезеровщиком в Институт ядерной физики СО РАН. В 1990-х от института семья получила квартиру.
«В девяностые годы, как и все, мы жили тяжело. Но, благодаря трудолюбию, которое привито нашими крестьянскими корнями, мы держали две дачи и не бедствовали в то время», — вспоминает Вера Андреевна.
Сейчас супругам 70 и 75 лет, их дочерям уже за сорок, а единственному внуку — 17. Вера Андреевна смеется, что он ее совета едва ли послушается — скорее попросит ответа у нейросети. Но, если бы он спросил, как прожить вместе полвека, она бы ответила так: «Уважение должно быть друг к другу. Любовь и страсть — это в самом начале. А когда уже дети и все такое, важно, чтобы понимание было. Как я всегда говорю, нужно смотреть в одну сторону. Ведь и нам можно было бы расстаться, потому что за 50 лет чего только не было, но мы сохранили семью».
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