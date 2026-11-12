Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 747мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Украсят центр на Новый год
Порвало ногу на питбайке
Скрипучие трамваи
Каталог новостроек Ярославля
Построят новый квартал
Каток на Советской
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Город Новый год — 2027 60 млн на праздничное настроение. Центр Ярославля украсят к Новому году — эскизы

60 млн на праздничное настроение. Центр Ярославля украсят к Новому году — эскизы

Власти ищут подрядчика

459
Когда Ярославль украсят к Новому году | Источник: ГосзакупкиКогда Ярославль украсят к Новому году | Источник: Госзакупки

Когда Ярославль украсят к Новому году

Источник:

Госзакупки

Для нового пешеходного центра Ярославля к Новому году приобретут новые украшения. На закупку и монтаж праздничных арт-объектов власти готовы выделить 59 млн 935 тысяч 024 рубля.

Для этих целей на портале «Госзакупки» 12 ноября объявили поиск подрядчика. Заявки желающие могут подавать до 20 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

«Поставщика определят путем проведения электронного аукциона при условии выполнения всех требований, описанных в проекте закупочной документации. Для праздничного украшения города поступят 83 новые световые конструкции — все они будут доставляться этапами. Первая партия декоративных элементов поступит уже 7 декабря», — рассказали в мэрии.

Работы поделены на два этапа. Во время первого подрядчик должен привезти и установить новые арт-объекты, а на втором этапе, наоборот, провести их демонтаж. Новогодние украшения, судя по контракту, должны появиться в центре города до 20 декабря. Демонтировать их будут с 15 по 31 марта 2027 года.

Оперативные новости города — в Max

Что за арт-объекты появятся в центре Ярославля

В центре появится такой «кокошник» | Источник: ГосзакупкиВ центре появится такой «кокошник» | Источник: Госзакупки
Светящийся самовар | Источник: ГосзакупкиСветящийся самовар | Источник: Госзакупки
Эскиз «Снежинки серебряной» | Источник: ГосзакупкиЭскиз «Снежинки серебряной» | Источник: Госзакупки
А это стела | Источник: ГосзакупкиА это стела | Источник: Госзакупки
Появится и вот такое дерево | Источник: ГосзакупкиПоявится и вот такое дерево | Источник: Госзакупки
Новогодняя арка | Источник: ГосзакупкиНовогодняя арка | Источник: Госзакупки
+3
Примерный эскиз «Консоля» для фонаря | Источник: ГосзакупкиПримерный эскиз «Консоля» для фонаря | Источник: Госзакупки
Наряженные елочки | Источник: ГосзакупкиНаряженные елочки | Источник: Госзакупки
Еще один эскиз для украшения | Источник: ГосзакупкиЕще один эскиз для украшения | Источник: Госзакупки
Читайте также

Большинство украшений будет в стилистике русских народных сказок.

Что за прелесть! | Источник: ГосзакупкиЧто за прелесть! | Источник: Госзакупки
Цифры предстоящего года | Источник: ГосзакупкиЦифры предстоящего года | Источник: Госзакупки
К ярославцам приедет белочка | Источник: ГосзакупкиК ярославцам приедет белочка | Источник: Госзакупки
И еще одна | Источник: ГосзакупкиИ еще одна | Источник: Госзакупки
Такие эскизы предлагают для елочных игрушек | Источник: ГосзакупкиТакие эскизы предлагают для елочных игрушек | Источник: Госзакупки
Есть и такой вариант | Источник: ГосзакупкиЕсть и такой вариант | Источник: Госзакупки
+3
Эскиз «Птицы» | Источник: ГосзакупкиЭскиз «Птицы» | Источник: Госзакупки
А это уже золотая снежинка | Источник: ГосзакупкиА это уже золотая снежинка | Источник: Госзакупки
Еще один объект — «Чашка» | Источник: ГосзакупкиЕще один объект — «Чашка» | Источник: Госзакупки

«Важно отметить, что архитектурные конструкции, которые уже установлены в пешеходном центре, также приобретут новогодний антураж», — отметили в мэрии.

Вероятно, имея в виду фонтан «Балерины», который зимой должен светиться.

Ранее мы делали обзор пешеходного центра и показывали, как движутся ремонтные работы. Смотрите видео здесь. Кстати, некоторые из новеньких арт-объектов уже перестали работать.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пешеходный центр Новый год Украшение Закупка Подрядчик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
57
Гость
56 минут
Про какие вы все толпы пишите? Где они?
Гость
1 час
Наберут кредитов и повысят налоги! Во время ли эта иллюзия благополучия?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Холодное сердце» есть у нас дома: стоит ли смотреть сказку «Морозко» в кинотеатрах
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Рекомендуем