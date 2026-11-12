60 млн на праздничное настроение. Центр Ярославля украсят к Новому году — эскизы

Когда Ярославль украсят к Новому году Источник: Госзакупки

Для нового пешеходного центра Ярославля к Новому году приобретут новые украшения. На закупку и монтаж праздничных арт-объектов власти готовы выделить 59 млн 935 тысяч 024 рубля.

Для этих целей на портале «Госзакупки» 12 ноября объявили поиск подрядчика. Заявки желающие могут подавать до 20 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

«Поставщика определят путем проведения электронного аукциона при условии выполнения всех требований, описанных в проекте закупочной документации. Для праздничного украшения города поступят 83 новые световые конструкции — все они будут доставляться этапами. Первая партия декоративных элементов поступит уже 7 декабря», — рассказали в мэрии.

Работы поделены на два этапа. Во время первого подрядчик должен привезти и установить новые арт-объекты, а на втором этапе, наоборот, провести их демонтаж. Новогодние украшения, судя по контракту, должны появиться в центре города до 20 декабря. Демонтировать их будут с 15 по 31 марта 2027 года.

Что за арт-объекты появятся в центре Ярославля

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Большинство украшений будет в стилистике русских народных сказок.

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«Важно отметить, что архитектурные конструкции, которые уже установлены в пешеходном центре, также приобретут новогодний антураж», — отметили в мэрии.

Вероятно, имея в виду фонтан «Балерины», который зимой должен светиться.