«Интересные съемки!»: в Ярославле ищут массовку для фильма с Михаилом Боярским в главной роли

В фильме снимутся именитые актеры Источник: Президентский фонд культурных инициатив











В Ярославле ищут массовку для съемок исторического фильма «Тайна адмирала Ушакова» (возрастное ограничение авторами пока не определено, — Прим. Ред.). Объявление об этом появилось в группе «Массовка и групповка Ярославль» во «Вконтакте».

Всего нужны три актера: двое — на роли раненых солдат в госпитале и один на роль монаха. Съемки будут проходить 17 сентября.

— Друзья! Срочно! На сегодня! Исторический проект и возможность побыть в 1812 году времен войны с Наполеоном! На сегодня с 14 до 17 часов нужны мужчины на роли раненых солдат в госпитале. И один человек на монаха! С 15 до 18 занятость. Борода приветствуется! Можно и без, наклеим. Всего 3 вакансии, короткая занятость, интересные съемки! Ждём желающих! — говорится в объявлении.

Всем, кто заинтересовался, предлагают звонить по номеру: 8(906)-639-41-38. Сумма гонорара за участие в проекте не раскрывается.

Что за фильм?

Историческая картина «Тайна адмирала Ушакова» реализуется за счет Президентского фонда культурных инициатив. Это — проект московской кинокомпании «Аллюр-Фильм».

По данным фонда культурных инициатив, общая сумма, которая будет затрачена на проект: 61 миллион 910 тысяч 196 рублей.

Картина расскажет о жизни Фёдора Ушакова на территории современной Мордовии во время Отечественной войны 1812 года. Роль адмирала сыграет Юрий Беляев, а в роли его главного противника по сюжету выступит Михаил Боярский.

— Это будет живой, приключенческий фильм, мы делаем его в стиле «Гардемарины, вперед!» (6+). Это история битвы французской разведки в лице героя Михаила Боярского с русским блестящим флотоводцем — адмиралом Ушаковым, ведь выйдя на пенсию он не стал дряхлым стариком, а остался умным, цепким тактиком и стратегом, — приводи сайт президентского фонда культурных инициатив слова продюсера кинокомпании «Аллюр-фильм» Аллы Каргинной.

По словам продюсера кинокомпании помимо Юрия Беляева и Михаила Боярского в картине снимаются Анатолий Просалов, Константин Соловьев. Денщика (солдат или матрос, работающий в качестве прислуги при офицере, — Прим. Ред.) и друга Ушакова играет народный артист Мордовии и продюсер фильма Станислав Дужников (Бомба из «ДМБ» (18+), или Лёня из сериала «Воронины» (18+), — Прим. Ред.). Также в составе есть молодой актер Иван Трушин (снимался в фэнтези «Этерна» (16+)).

В фильмографии Юрия Беляева свыше 140 фильмов и сериалов, в частности — роль Колчака (фильм «Моонзунд» (12+)) и Вольфа Мессинга (сериал «Ученица Мессинга» (12+)). Актер Анатолий Просалов снимался в сериалах «Нулевой пациент» (18+) и «Скорая помощь-4» (16+). Константин Соловьев известен по роли в мелодраме «Ищу мужчину» (12+), а также детективному сериалу «Барсы» (16+).