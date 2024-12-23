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Развлечения В Ярославле заметили киношные вагончики: что снимают в центре

В Ярославле заметили киношные вагончики: что снимают в центре

Ранее в городе набирали массовку

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10 комментариев

Что за фильм снимают в Ярославле

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В центре Ярославля заметили съемочную группу. Несколько киношных вагончиков встали у дома на Волжской набережной, 25/2 днем 19 декабря.

— У ЯХМ снимают сериал. Массовку привезли, — поделился читатель 76.RU.

Как озвучили на площадке, в Ярославле снимают второй сезон сериала «Душегубы» (16+) для НТВ.

В Ярославле начались съемки сериала про маньяка

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Ранее в городе анонсировали большой набор в массовку для проекта про 1980-е годы. Название киношники держат в секрете, однако в объявлении было отмечено: речь идет про проект федерального телеканала. Бригадиры предупредили, что на съемки попадут кандидаты без признаков современности, то есть без татуажа, наращенных ресниц, шеллака и яркого маникюра.

Напомним, первый сезон детектива «Душегубы» вышел в 2019 году. В центре сюжета был маньяк по прозвищу «витебский душитель», который убивал женщин в 1980-е. Главные роли в картине исполнили Зоя Бербер («Реальные пацаны» (16+), «Проект „Анна Николаевна“» (18+), «Плевако» (16+)), Сергей Марин («Начальник разведки» (16+), Фома из «Огниво» (6+)) и Сергей Чирков (Стас из сериала «Корни» (18+)).

Сезон вошел в шорт-лист премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский Детектив» в номинации «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив».

Как сообщал Telegram-канал «Новости кинопроизводства» в июле 2024 года, «Душегубов» действительно продлевали на второй сезон. Однако детали сюжета не раскрываются.

— 2-й сезон на 10 серий, ретро-детектив, энтэвэшный праймовый формат. Амедиа Продакшн. Сценаристы те же — Юлиана Закревская и Алексей Сашин. Режиссер — Максим Кубринский. Премьера в 2025-м, — указывалось в сообщении. — Все достают «маньячные» франшизы, которые у них когда-либо были и показывали хоть какие-то цифры.

В портфолио Максима Кубринского — 19 работ, в том числе фильм «Взлом» (16+) с Дмитрием Мартьяновым, сериал «Анатомия сердца» (18+) с Ильей Коробко и многосерийный детектив «Обратный отсчет» (18+) с Юрием Колокольниковым.

«Амедиа Продакшн» — один из крупнейших в РФ производитель сериалов. Ранее кинокомпания также снимала в Ярославской области «Число зверя» (18+) про следователя Алексея Курсанова из прокуратуры Смоленской области, который получил «черную метку» от местного главаря ОПГ. Чтобы оказаться как можно дальше от бандитских разборок, Алексей переводится на службу в Ярославскую область в след за коллегой, которого назначают главным ярославским прокурором. Действие сериала разворачивается в 1990-е годы. Кроме того, компания снимала в Ярославской области сериалы «Стражник», «Заповедный спецназ-2» и другие.

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Комментарии
10
Гость
11 часов
Народные деньги осваивают, будут нас учить власть московскую эту любить
Гость
11 часов
Судя по названию, я всё это уже видел много раз, можно уже и отдохнуть от этого.
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