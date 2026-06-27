Секреты стобалльников: ярославские выпускники рассказали, на что пошли ради идеального результата ЕГЭ

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Стобалльницы из Ярославля дали советы будущим выпускникам Источник: Александр Куренной / 76.RU

ЕГЭ — страх российских школьников, из-за которого некоторые даже не решаются пойти в старшие классы. И это неудивительно, ведь от набранных баллов за тест зависит будущее поступление в университет.

Несмотря на сложность экзамена, есть те, кто получает максимальный результат — 100 баллов. В Ярославской области таких умниц и умников уже около 80, при этом основной период ЕГЭ еще продолжается.

В ярославском Министерстве образования рассказали, что в 2026 году ЕГЭ сдают 6319 выпускников. В России экзамены по русскому языку и математике (базовой или профильной) являются обязательными. Остальные предметы выбирают сами ученики в неограниченном количестве. Самым популярным в этом году у выпускников традиционно стало обществознание. В пятерке лидеров — информатика, биология, химия и физика.

Мы поговорили с тремя ярославнами, получившими 100, а то и 200 баллов на ЕГЭ. В чем секрет успеха? Сохраняйте рабочие советы.

Это должно стать рутиной

18-летняя Валерия Абрамова из ростовской гимназии им. А. Л. Кекина в этом году набрала максимальный балл по химии. Помимо нее выпускница сдавала биологию. Такой выбор девушка сделала неспроста. Валерия планирует поступать в медицинский вуз, чтобы стать педиатром. Какой именно университет выбрать, стобалльница еще не решила.

— Химия мне нравилась всегда, еще с 7-го класса, когда предмет только появился. Поэтому и решила ее сдавать. Получается, подготовка началась еще с ОГЭ, — рассказала Валерия.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдается в 9-м классе.

К ЕГЭ девушка начала готовиться заранее, привычный распорядок дня пришлось поменять аж на два года. В рутину вошли еженедельные вебинары и задания: 3–4 видео по 2–3 часа, а после них — 30–40 тестовых отработок.

Под конец года времени на подготовку уходило еще больше. Тут и бессонные ночи были, а также пришлось отложить привычные занятия, например волейбол. Валерия Абрамова стобалльница

Стоит отметить, что подготовка потребовала не только времени, но и финансов. Как рассказывает Лера, на занятия в онлайн-школе в месяц родители выделяли ей около 16 тысяч.

По словам выпускницы, в день самого экзамена она волновалась, особенно когда печатали бланки. Но это был не страх, а предвкушение.

— Меня трясло, но больше не от страха, а от желания быстрее всё решить. Я сидела с мыслью: «Дайте мне наконец-то этот вариант», — вспоминает девушка.

После экзамена наступил самый волнительный момент — ожидание результата. И вот одним утром, еще лежа в кровати, выпускница решила проверить, опубликовали ли баллы.

Когда увидела 100, не поверила, думала, что сплю. Через несколько секунд раздался крик на всю квартиру: «Мам, иди сюда!» Она прибежала испуганная, а я говорю: «У меня по химии 100!» Тут уже и слезы радости были, и поздравления. Валерия Абрамова стобалльница

Такого результата Валерия не ожидала, хоть и мечтала о нем. Первый пробник ЕГЭ в 10-м классе она написала на минимальный балл, после подготовки набирала уже 70–90.

— Мне до сих пор не верится, что у меня 100, — призналась выпускница.

Тем, кому в следующем году только предстоит сдавать ЕГЭ, Лера дала несколько рекомендаций.

Во-первых, готовиться нужно начинать заранее, еще с 10-го класса, так будет легче;

во-вторых, видеоуроки нужно смотреть внимательно, более того, не бояться задавать даже самые глупые вопросы;

Поначалу было очень сложно. Проходило 20–30 минут вебинара, и я начинала засыпать. Но это нужно перетерпеть, дальше будет легче. Валерия Абрамова стобалльница

в-третьих, Лера советует меньше отвлекаться на телефон, он забирает много времени;

и, конечно же, выпускница призывает не забывать отдыхать.

— Мы не роботы и не можем учиться постоянно. В качестве отдыха можно выбрать любое любимое занятие. У меня это были волейбол и игра на фортепиано. Это очень помогало мне отвлечься.

Готовилась на протяжении нескольких лет

Мария Озерова тоже окончила ростовскую гимназию им. А. Л. Кекина. 17-летняя выпускница набрала 100 баллов по химии. Выбор предметов для ЕГЭ был определен задолго до выпускного класса.

— С детства я понимала, что хочу связать свою жизнь с медициной, а для поступления в вуз нужны химия, биология и русский язык, — рассказала Маша.

К экзамену по химии девушка готовилась на протяжении нескольких лет — как с репетитором один раз в неделю, так и самостоятельно. Мария считает, что именно длительная подготовка и позволила ей быть спокойной в день экзамена.

Я знала, что ко всему готова, и втайне надеялась на высокий результат. Мария Озерова стобалльница

Результаты Маша узнала утром 12 июня.

— Когда увидела свои 100 баллов, закричала от счастья на весь дом и сразу же побежала к родителям. Они были первыми, с кем я поделилась этой невероятной новостью. Именно мама и папа поддерживали меня на протяжении всего этого непростого пути, — поделилась эмоциями Мария.

С конкретной специальностью девушка еще не определилась, пока что она рассматривает разные университеты.

Выпускникам следующего года Мария советует не оттягивать начало подготовки к экзаменам на последний момент, а готовиться спокойно, распределяя силы и время.

«Нужно показать свой максимум»

Ксения Привалова из ярославской гимназии № 2 получила максимальный балл сразу за два экзамена: по русскому языку и истории. Второй предмет 18-летняя выпускница решила сдавать ради поступления на юридический факультет. Среди университетов ярославна отдает предпочтение ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Ежедневную подготовку Ксюша начала еще с 10-го класса. Историей занималась с репетитором, а также купила курс в онлайн-школе. По русскому, как рассказывает девушка, во многом помог учитель, большинство информации выпускница получила на уроках. Только в 11-м классе решила приобрести онлайн-курс, чтобы закрыть пробелы.

По словам девушки, на оплату занятий уходило около 10–15 тысяч в месяц. Без них, на ее взгляд, можно было обойтись, но потребовалось бы больше времени на поиск достоверной и сверенной с кодификатором информации. Уроки с репетитором и в онлайн-школах значительно упростили эту задачу.

Накануне экзаменов, как признаётся Ксения, она очень сильно волновалась и не могла нормально спать.

— В день сдачи я выдохнула, поняла, что нужно показать свой максимум, поэтому не переживала, — рассказала ярославна.

Больше всего волновалась, что увижу в варианте задание, в котором абсолютно ничего не знаю. Но такого не случилось, всё было решаемо. Ксения Привалова набрала 100 баллов по двум предметам

Результаты Ксюша смотрела утром, хоть она и рассчитывала на высокие баллы, максимальных не ожидала.

— Когда увидела 100, я плакала и смеялась, не верила своим глазам. Потом осознала и была счастлива. Первой рассказала маме, она вместе со мной переживала эти эмоции, — поделилась Ксения с корреспондентом 76.RU.

Помимо русского языка и истории, ярославна набрала максимальный балл по базовой математике, а также 90 баллов по обществознанию.

Будущим выпускникам девушка советует меньше тратить времени на переживания и больше готовиться.

— Из лайфхаков рекомендую чаще встречаться с материалом, так он лучше усваивается. Сначала узнал на занятии, потом перечитал конспект, решил домашнюю работу и встретил в пробнике. Так тратится меньше времени на заучивание, материал усваивается быстрее и не приходится зубрить.