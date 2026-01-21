НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России начинают отменять бакалавриат и магистратуру. Как будут работать вузы Ярославской области

В России начинают отменять бакалавриат и магистратуру. Как будут работать вузы Ярославской области

Публикуем официальные данные Минобрнауки

Как будут работать университеты после отмены бакалавриата и магистратуры

Как будут работать университеты после отмены бакалавриата и магистратуры

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В сентябре 2026 года в России начнут массово тестировать новую систему высшего образования. А с 2027 года во всех университетах страны бакалавриат, магистратуру и специалитет заменят на базовое, специализированное и профессиональное высшее образование. Эту информацию подтвердили 76.RU в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Массовый переход на новую систему запланирован на 2027/2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности», — уточнили в Минобрнауке на запрос нашего портала.

Какие ступени высшего образования действуют сейчас

  • Бакалавриат — первая ступень высшего образования, обучение длится четыре года. На этом уровне студенты получают базовые знания и навыки в выбранной области, что позволяет им работать по полученной специальности;

  • магистратура — вторая ступень, обучение длится два года. На этом этапе студенты получают углубленные знания в выбранной области и им предоставляется возможность для научной и исследовательской работы, а также преподавания в высшей школе;

  • аспирантура — третья ступень высшего образования, обучение длится три-четыре года. Дает возможность получения научной степени кандидата наук после успешной защиты кандидатской диссертации;

  • ординатура — уровень образования для подготовки медицинских и фармацевтических работников. После окончания учебы и при положительных результатах аттестации ординатору выдается сертификат, наделяющий правом ведения самостоятельной медицинской практики. Сама учеба входит в трудовой стаж, так как считается работой по специальности. Срок обучения: от двух до пяти лет, в зависимости от направления;

  • специалитет — традиционное советское образование, которое длится пять–шесть лет. На него можно поступить после завершения 11 класса по результатам ЕГЭ. На специалитете студенты получают более углубленное изучение профессиональных аспектов. В современной России такая форма обучения сохраняется по ряду направлений, включая медицинские, инженерно-технические, правовые, театральные, художественные, музыкальные и другие.

Стоит отметить, что с 2023 года шесть российских университетов уже присоединились к пилотному проекту. Среди них:

  • Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта;

  • МАИ;

  • МИСиС;

  • МПГУ;

  • Санкт-Петербургский горный университет;

  • Томский государственный университет.

В этих учебных заведениях осуществляется прием на обучение по программам базового и специализированного высшего образования.

Как уточнили в Министерстве науки и образования, сейчас прорабатывается новый перечень университетов, которые пополнят список пилотного проекта. Если университеты Ярославской области попадут в этот список, то в регионе модернизация системы высшего образования начнется с сентября 2026 года. В противном случае местные вузы, как и все в стране, перейдут на обновленную модель с базовым и специализированным высшим образованием с нового учебного года в 2027 году.

Что изменится

В советское время основной формой высшего образования был специалитет. Обучение по нему длилось пять-шесть лет, и оно давало студенту квалификацию специалиста по определенной профессии. Это было эквивалентно современному бакалавриату и магистратуре, но без разделения на две ступени.

После распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике в 1990-е годы в России начала меняться система высшего образования. В 2003 году страна присоединилась к Болонской системе, это привело к внедрению двухуровневой модели образования — бакалавриат и магистратура — и предполагалось, что дипломы российского образца будут признаны в большинстве стран Европы. Однако специалитет как традиционная форма обучения сохранился в некоторых вузах (например, в медицинских, творческих и военных высших учебных заведениях).

Болонская система образования — это система, созданная для стандартизации и повышения качества высшего образования в Европе. Она была основана и подписана в 1999 году в итальянском городе Болонье. К данной системе присоединились несколько десятков стран. Суть этой системы заключается в приведении образовательных стандартов к единому виду, что должно было упростить процесс признания дипломов и квалификаций, а также облегчить мобильность студентов и преподавателей.

Россия, участвуя в Болонском процессе, сохранила собственную систему научных степеней. В стране продолжили присваивание степени кандидата наук — после аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, а затем доктора наук — после защиты докторской диссертации. Также существует ученое звание профессора, которое присваивается специалистам с ученой степенью, научно-педагогическим стажем более 10 лет и серьезными научными достижениями.



В то время как в Болонской системе высшего образования выделяют три уровня научной степени: бакалавр, магистр и доктор философии (PhD). Последний — это высшая ученая степень в этой системе, которая по своему уровню примерно соответствует кандидату наук в России.

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Главная цель — уйти от Болонской модели высшего образования и создание своей системы. В Министерстве образования и науки объяснили это решение необходимостью создания «национально ориентированной системы высшего образования».

«Она воспримет лучшие практики советской системы и последних десятилетий. Ее задача — подготовить профессионалов с широким кругозором, творческих, критически мыслящих, любящих Родину и готовых работать на ее благо».

Какие ступени высшего образования появятся

Новая модель высшего образования предполагает уход от бакалавриата, магистратуры и ординатуры. Теперь будет базовое и специализированное образование. Для желающих вести научную деятельность предполагается ступень профессионального образования.

1. Базовое высшее образование: обучение длится от четырех до шести лет. После выпуска студент готов к профессиональной деятельности по профилю, указанному в дипломе.

Условия поступления на базовое высшее образование не будут отличаться от нынешнего приема на бакалавриат или специалитет.

2. Специализированное высшее образование: обучение длится от одного до трех лет. Предназначается для выпускников базового высшего образования, желающих углубить свою квалификацию или получить новую. Под специализированной подготовкой понимаются магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Ассистентура-стажировка — вид обучения, направленный на освоение навыков преподавания творческих дисциплин и совершенствования своей основной творческой квалификации, а выпускная работа представляет собой выступление, концерт, показ, выставку или фильм в зависимости от специализации. Срок обучения: два года.

3. Профессиональное высшее образование: обучение длится три-четыре года. Эта ступень предназначена для выпускников специализированного высшего образования, которые нацелены на научную деятельность и получение научной степени кандидата наук после успешной защиты кандидатской диссертации.


Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Университет Высшее образование Магистратура Министерство науки и высшего образования
Комментарии
3
Гость
41 минута
СССР распался в декабре 1991 года, с тех пор, прошло уже 34 года, а Враги Русского Народа, всё продолжают над ним "эксперементировать", проводятся жестокие, нечеловеческие эксперементы в области Медицины, Образования, Пенсий... Вопрос возникает только один, доколе эта Власть будет глумится над Народом?
Гость
42 минуты
Очередные шатания в образовании. И так качество образования в РФ было крайне низкое. В том числе и из за оттока высококлассных специалистов. Видать решили окончательно добить.
Гость
