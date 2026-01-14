Бюджетные места поменяют, а некоторых примут без ЕГЭ: как изменится порядок приема в вузы в 2026 году

Каждое целевое место будет жестко закреплено Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство науки и высшего образования РФ внесло ряд корректировок в порядок поступления в университеты, который начнет действовать с будущей приемной кампании. Изменения затронут абитуриентов, поступающих по целевому набору, выпускников колледжей и техникумов, а также коснутся способов подачи документов и перераспределения бюджетных мест. Расскажем о каждом аспекте отдельно.

«Необходимые коррективы направлены на приведение порядка приема в соответствие изменениям, внесенным в российское законодательство об образовании в течение 2025 года, а также необходимые уточнения по итогам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приеме, оптимизировать прием на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как можно будет подать документы

Несмотря на популярность электронной подачи через портал «Госуслуги», она не станет исключительным способом. Абитуриенты по-прежнему смогут принести заявление лично в приемную комиссию или отправить по почте. При этом с 2026 года будет упразднена возможность подачи документов через внутренние информационные системы самих вузов.

Детализация целевого приема

Одни из самых существенных изменений касаются целевого обучения. Теперь квота будет устанавливаться с детальной конкретикой: будут указаны конкретные заказчики кадров, организации, формы обучения, образовательные программы и точное количество мест для каждого уровня высшего образования. Каждое целевое место будет жестко закреплено за определенным заказчиком. Эта мера, как отмечают в министерстве, направлена на повышение заполняемости целевой квоты и реализует положения постановления правительства № 555 от 27 апреля 2024 года.

Новый порядок перераспределения квот

Скорректирован и механизм заполнения вакантных бюджетных мест. Согласно новым правилам, незаполненные места целевой и особой квот на программах бакалавриата и специалитета будут перераспределяться в отдельную квоту. Для магистратуры на основном этапе зачисления свободные места целевой квоты будут сразу передаваться в общий конкурс на основные бюджетные места.

Особенности для выпускников колледжей и техникумов

Начиная с 2026 года выпускники учреждений среднего профессионального образования (СПО) получат право поступать в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, без учета ЕГЭ. Однако это правило будет действовать только для специальностей, соответствующих профилю полученного в колледже или техникуме образования. Соответствие профиля вузы будут определять самостоятельно. Если выпускник СПО решит кардинально сменить направление подготовки, ему придётся предоставить результаты ЕГЭ по требуемым предметам.

Изменения для поступающих из Белоруссии и иностранных абитуриентов

В правилах приема появились новые положения для соотечественников из Белоруссии. Теперь граждане России, сдававшие централизованное тестирование или экзамен в Республике Беларусь, смогут использовать эти результаты для поступления в российские вузы. Ранее такая возможность была доступна только гражданам Белоруссии. Это изменение стало результатом договорённостей на межгосударственном уровне.

Что касается иностранных граждан, они смогут поступать по внутренним экзаменам вузов только при условии, что у них нет действительных результатов ЕГЭ по соответствующим дисциплинам.