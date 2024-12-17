Вы культурный человек или ни бэ ни мэ? Спорим, эти 10 простых вопросов поставят вас в тупик

Есть теория, что, если вы не ответите хотя бы на один из вопросов, вы недостаточно знаете о целой области науки или искусства. Проверим?

Почти 90 лет назад в редакции журнала «Огонек» (12+) решили, что советский народ надо культурно просвещать, поэтому в каждом номере была рубрика «Культурный ли вы человек?», где читателям предлагалось ответить на 10 вопросов из разных областей — истории, литературы, живописи, географии и многих других. Мы зарылись в этих подборках и выбрали из них 10 вопросов, на которые и сегодня, как нам кажется, может ответить любой. Тем более что в нашей версии теста есть варианты ответов, что значительно упрощает задачу. Полагаете, вы с ней справитесь?