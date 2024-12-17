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Образование тест Вы культурный человек или ни бэ ни мэ? Спорим, эти 10 простых вопросов поставят вас в тупик

Вы культурный человек или ни бэ ни мэ? Спорим, эти 10 простых вопросов поставят вас в тупик

Быстрый тест на проверку знаний

132
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Есть теория, что, если вы не ответите хотя бы на один из вопросов, вы недостаточно знаете о целой области науки или искусства. Проверим?

Источник:

Почти 90 лет назад в редакции журнала «Огонек» (12+) решили, что советский народ надо культурно просвещать, поэтому в каждом номере была рубрика «Культурный ли вы человек?», где читателям предлагалось ответить на 10 вопросов из разных областей — истории, литературы, живописи, географии и многих других. Мы зарылись в этих подборках и выбрали из них 10 вопросов, на которые и сегодня, как нам кажется, может ответить любой. Тем более что в нашей версии теста есть варианты ответов, что значительно упрощает задачу. Полагаете, вы с ней справитесь?

ТЕСТПройден 18 раз
1 / 10

Продолжите по памяти стихотворение Александра Пушкина: «Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман…»

  • «Исчезли юные забавы,
    Как сон, как утренний туман»

  • «В глуши, во мраке заточенья
    Тянулись тихо дни мои»

  • «И шестикрылый серафим
    На перепутье мне явился»

  • «Я вас любил безмолвно, безнадежно,
    То робостью, то ревностью томим»

2 / 10

Назовите три произведения Уильяма Шекспира…

  • «Гамлет», «Король Лир», «Холодный дом»

  • «Ромео и Джульетта», «Домби и сын», «Счастливый принц»

  • «Макбет», «Отелло», «Ричард III»

  • «Отелло», «Укрощение строптивой», «Саломея»

3 / 10

Читали ли вы произведение Ивана Тургенева «Отцы и дети»? Назовите главных персонажей

  • Евгений Базаров, Николай Кирсанов, Виктор Ситников, Дуняша

  • Евгений Базаров, Николай Кирсанов, Аркадий Кирсанов, Павел Кирсанов, Анна Одинцова, Катерина

  • Александр Базаров, Николай Кирсанов, Евгений Кирсанов, Петр Кирсанов, Анна Одинцова

  • Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов, Василий Кирсанов, Катерина Одинцова, Авдотья

4 / 10

Назовите трех известных советских композиторов…

  • Дмитрий Шостакович, Иоганн Штраус, Александр Бородин

  • Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Антон Брукнер

  • Александра Пахмутова, Модест Мусоргский, Арканджело Корелли

  • Александр Александров, Александр Зацепин, Сергей Прокофьев

5 / 10

Поделите 3/7 на 2/3, сколько будет?

  • 0,64

  • 0,28

  • 0,57

  • 0,84

6 / 10

Назовете столицу Туркменистана?

  • Бишкек

  • Бухара

  • Герат

  • Ашхабад

7 / 10

Назовите двух философов древней Греции

  • Эпикур и Шанкара

  • Цицерон и Сальери

  • Гераклит и Парменид

  • Лукреций и Хассе

8 / 10

Какие два моря соединяют Суэцкий канал?

  • Средиземное и Черное моря

  • Средиземное и Красное моря

  • Балтийское и Красное моря

  • Карибское и Северное моря

9 / 10

Назовите две марки советских паровозов

  • Паровозы серии КВ и ЭВ

  • Паровозы серии Э и ЛВ

  • Паровозы серии 1П и ПП

  • Паровозы серии ДФ и Э

10 / 10

Какая дробь в математике называется периодической?

  • Это бесконечная десятичная дробь, в которой, начиная с некоторого места, периодически повторяется определенная группа цифр

  • Это дробь, в которой количество цифр после запятой точно определено

  • Это когда после запятой количество цифр бесконечно

  • Это то, что получается, если разделить числитель на знаменатель

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