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Образование тест Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

Придется как следует пораскинуть мозгами

125
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Никогда еще умение пользоваться логикой не пригождалось вам так, как для прохождения нашего теста

Источник:

В обычной жизни логика нас порой невероятно выручает, но все-таки нельзя сказать, что мы используем ее на полную катушку. А вот где вы сможете проявить ее во всю силу, так это в нашем тесте. В нем вас ждут 10 вопросов, над каждым из которых придется крепко задуматься. Или вы ответите на них в два счета? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 4 раза
1 / 10

Что будет, если повернуться направо три раза?

  • Останешься на месте

  • Повернешься на 180 градусов

  • Повернешь направо

  • Повернешь налево

2 / 10

Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем, много ль всех?

  • Трое

  • Четверо

  • Пятеро

  • Шестеро

3 / 10

Какая фигура должна стоять на картинке на месте знака вопроса?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

4 / 10

В пруду растут кувшинки. Размножаются они достаточно быстро, каждый день удваивая площадь распространения. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За сколько дней кувшинки покроют половину пруда?

  • 47

  • 35

  • 24

  • 23

5 / 10

Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?

  • 60

  • 120

  • 144

  • 240

6 / 10

Профессор решил угостить друзей своим фирменным овощным салатом. Для этого ему понадобилось: перца — 3 штуки и столько же помидоров; огурцов меньше, чем помидоров, но больше, чем редисок. Сколько всего штук разных овощей использовал профессор в салате?

  • Семь

  • Восемь

  • Девять

  • Десять

7 / 10

Какое слово лишнее в этом списке: тунец, акула, сельдь, кит, треска?

  • Тунец

  • Акула

  • Сельдь

  • Кит

  • Треска

8 / 10

20 одноклассников встретились утром в школе, и каждый пожал руку каждому. Сколько всего было рукопожатий?

  • 19

  • 38

  • 190

  • 380

9 / 10

Строительный кирпич весит 4 кг. Сколько весит игрушечный кирпич из того же материала, все размеры которого меньше в 4 раза?

  • 62,5 г

  • 125 г

  • 250 г

  • 1 кг

10 / 10

Если этот день не идет вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье и вчера было не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?

  • Понедельник

  • Вторник

  • Среда

  • Четверг

  • Пятница

  • Суббота

  • Воскресенье

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