Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

В обычной жизни логика нас порой невероятно выручает, но все-таки нельзя сказать, что мы используем ее на полную катушку. А вот где вы сможете проявить ее во всю силу, так это в нашем тесте. В нем вас ждут 10 вопросов, над каждым из которых придется крепко задуматься. Или вы ответите на них в два счета? Давайте проверим.