Врешь, не возьмешь! 10 сложных задач на логику — сколько из них осилите вы?

В обычной жизни логика нас порой невероятно выручает, но все-таки нельзя сказать, что мы используем ее на полную катушку. А вот где вы сможете проявить ее во всю силу, так это в нашем тесте. В нем вас ждут 10 вопросов, над каждым из которых придется крепко задуматься. Или вы ответите на них в два счета? Давайте проверим.
Что будет, если повернуться направо три раза?
Останешься на месте
Повернешься на 180 градусов
Повернешь направо
Повернешь налево
Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем, много ль всех?
Трое
Четверо
Пятеро
Шестеро
Какая фигура должна стоять на картинке на месте знака вопроса?
1
2
3
4
5
6
В пруду растут кувшинки. Размножаются они достаточно быстро, каждый день удваивая площадь распространения. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За сколько дней кувшинки покроют половину пруда?
47
35
24
23
Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?
60
120
144
240
Профессор решил угостить друзей своим фирменным овощным салатом. Для этого ему понадобилось: перца — 3 штуки и столько же помидоров; огурцов меньше, чем помидоров, но больше, чем редисок. Сколько всего штук разных овощей использовал профессор в салате?
Семь
Восемь
Девять
Десять
Какое слово лишнее в этом списке: тунец, акула, сельдь, кит, треска?
Тунец
Акула
Сельдь
Кит
Треска
20 одноклассников встретились утром в школе, и каждый пожал руку каждому. Сколько всего было рукопожатий?
19
38
190
380
Строительный кирпич весит 4 кг. Сколько весит игрушечный кирпич из того же материала, все размеры которого меньше в 4 раза?
62,5 г
125 г
250 г
1 кг
Если этот день не идет вслед за понедельником и не перед четвергом, а завтра не воскресенье и вчера было не воскресенье, а послезавтра будет не суббота и позавчера была не среда, то что это за день?
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье