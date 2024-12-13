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Образование тест Этот тест покажет: вы умнее всех или слабое звено — попробуйте ответить на 12 вопросов

Этот тест покажет: вы умнее всех или слабое звено — попробуйте ответить на 12 вопросов

Такие вопросы школьники щелкают как орешки

1 496
1 комментарий

Тянуться за знаниями еще никогда не было так увлекательно, как в наших тестах

Источник:

Включили мы тут случайно телевизор и в очередной раз убедились, какие умные сейчас подрастают дети. Они моментально отвечают на вопросы, над которыми нам, взрослым, пришлось бы думать не одну минуту.

Впечатлившись знаниями вундеркиндов из программы «Умнее всех» (12+), мы решили проверить, а сможете ли вы справиться с заданиями, которые подростки щелкают как орешки. Мы выбрали 12 вопросов, ответы на которые найдет не каждый взрослый. Ну что, готовы проверить себя?

ТЕСТПройден 377 раз

Может быть, вы скрытый гений? Давайте это проверим. Справитесь ли вы с вопросами на эрудицию?

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Комментарии
1
Гость
1 час
6/12 полутурок я🤣
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