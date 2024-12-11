Редкий грамотей ответит на 10 из 10: вот сейчас будет реально сложный тест по русскому языку

Правила русского языка — это как хождение по минному полю: столько всего нужно учесть, чтобы не сделать ошибку. Сегодня вас ждет эпическая схватка с двумя неуловимыми хитрецами — НЕ и НИ. Эти ребята вечно путают всех, одно неверное движение — и вы уже в их ловушке. Но те, кто чувствует себя в русской грамматике как рыба в воде, без труда пройдут этот тест. А вы готовы испытать себя и показать, кто тут настоящий знаток русского языка? Тогда начнем — и пусть никакие ошибки не встанут на вашем пути!