Дал ответ в первые секунды: ярославец получил приз в игре «Что? Где? Когда?» на Первом

Автор подкаста попал в команду «Что? Где? Когда?» Источник: первая игра зимней серии телепередачи «Что? Где? Когда?» (16+), выпуск от 1 декабря 2024 года, Первый канал











Ярославец Алексей Бакуменко получил приз в игре «Что? Где? Когда?» (16+) на Первом канале. Первая встреча зимней серии прошла в минувшее воскресенье, 1 декабря.

Автор и ведущий историко-краеведческого подкаста «Место силы. Золотое кольцо» (12+) Алексей Бакуменко играл за знатоков в команде Андрея Козлова. Ярославец ответил на два вопроса, а также назвал верную версию при обсуждении ответа на вопрос из 13-го сектора.

«Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телевизионная игра, которая выходит в эфир с 1975 года. Участники, или знатоки клуба, играют против телезрителей в прямом эфире. При правильном ответе на вопросы знатоки зарабатывают деньги. В 13-й сектор попадают вопросы, которые прислали телезрители через интернет во время игры. За игрой следят защитники интересов обеих сторон.

«Феерическое спасение»

Алексей Бакуменко из Ярославля получил свой второй «Хрустальный атом» в игре зимней серии Источник: первая игра зимней серии телепередачи «Что? Где? Когда?» (16+), выпуск от 1 декабря 2024 года, Первый канал











Представитель знатоков Андрей Тимонов отметил эрудированность Алексея и вручил ему «Хрустальным атом».

— Ух, сложная игра. Заставили, конечно, поволноваться. Есть словосочетание, которое, кажется, характеризует эту игру, — «феерическое спасение», — сказал в прямом эфире представитель знатоков.

«Хрустальный атом» — это специальная награда, учрежденная госкорпорацией «Росатом» для лучшего игрока клуба «Что? Где? Когда?» Награда присуждается по итогам каждой встречи.

Вопросы из ЧГК

Попробуйте ответить на вопросы, которые принесли успех ярославцу.

Вопрос от системного администратора Рысбека Курманова из города Бишкека, Киргизия: «Это кьюар-код, который скрывает развязку энциклопедических знаний. Внимание вопрос: разгадайте эту загадку Рысбека Курманова».

Нажмите, чтобы увидеть правильный ответ Нажмите

Ответ: это кроссворд.

Вопрос от инженера Ирины Крицкой из Нижнего Тагила: «О своем участии в событии, которое произошло в июле 1803 года в Санкт-Петербурге в присутствии императора, генерал Сергей Львов писал: „Хотел испытать свои нервы, но не ощутил ничего, кроме тумана и сырости. Немного продрог. Вот и всё“». Внимание вопрос: что это за событие?»

Нажмите, чтобы увидеть ответ Нажмите Генерал Сергей Львов описал свои ощущения от полета на воздушном шаре.

Вопрос из 13-го сектора от эксперта Вадима Головина из Москвы: «Где каждый найденный камень на нашей планете является метеоритом?»

Нажмите, чтобы увидеть правильный ответ Нажмите На ледниках в Антарктиде

В интервью в трансляции во «ВКонтакте» после игры капитан команды Андрей Козлов похвалил ярославца.

— Я очень рад успеху Леши Бакуменко. Я не сомневался, что он совершенно блестящий. <…> Здесь попробуй ему не дать ответить. Зритель в эти подробности не вдается, но когда «Кроссоворд» (ответ на один из вопросов. — Прим. ред.) придумывается на 55-й секунде, это говорит о том, как работают извилины. Я глубоко убежден, что везет тем, кому должно повезти, — рассказал в интервью после игры капитан команды.

Андрей Козлов прокомментировал игру ярославца Источник: первая игра зимней серии телепередачи «Что? Где? Когда?» (16+), выпуск от 1 декабря 2024 года, Первый канал











Кто такой Бакуменко

Успех Алексея Бакуменко подсветили в мэрии Ярославля. Поздравительный пост появился в соцсетях администрации 2 декабря.

— Алексей Бакуменко почти 25 лет в журналистике, за поисковую работу награжден грамотой Союза журналистов России, за краеведческую — дипломами губернатора. Несколько лет назад переехал в Ярославль и активно занялся просветительской деятельностью. В этом году Алексей Бакуменко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создал настольную игру «Спасти Ярославль», основанную на реальных событиях местной истории XVII века, и провел по ней около 30 турниров для школьников и студентов области, — указали в мэрии.