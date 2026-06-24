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Экономика В Ярославской области резко сократились поступления в бюджет от пунктов весогабаритного контроля

В Ярославской области резко сократились поступления в бюджет от пунктов весогабаритного контроля

Министр финансов назвал причину

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В Ярославской области сократились штрафы от пунктов весогабаритного контроля | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославской области сократились штрафы от пунктов весогабаритного контроля | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области сократились штрафы от пунктов весогабаритного контроля

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области в 2025 году резко сократилась сумма штрафов за перегруз и нарушение габаритов грузовым транспортом, выявляемые в пунктах весогабаритного контроля. Об этом 23 июня на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил региональный министр финансов Алексей Долгов.

«Пункты весогабаритного контроля за 2025 год у нас принесли 239 млн рублей. На самом деле поступления снизились примерно в два раза по сравнению с 2024 годом. Это было связано с оспариванием штрафов. Было значительное количество споров по отмене административных штрафов», — пояснил чиновник.

Министр добавил, что в 2026 году поступления от пунктов весогабаритного контроля ожидаются на уровне 450 млн рублей.

«В 2025 году пункты весогабаритного контроля только вводились. Сейчас основная часть постов введена», — отметил он.

Напомним, также на заседании комитета обсудили расходы на содержание Ярославской областной Думы и предложение сделать платную парковку бесплатной.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Штраф Бюджет Пункт весогабаритного контроля
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Комментарии
18
Гость
1 час
Я правильно понял бюджетную политику в отношении пунктов ВГК — они служат не для контроля, а для сбора штрафов, и бюджету категорически невыгодно, если перевозчики соблюдают закон и не допускают отклонений? Т. е. фактически бюджет не заработает, если люди перестанут нарушать... Так может государству создавать такие законы для населения, которые невозможно не нарушить, не отправившись по обещанному пути в рай? А что? И бюджету хорошо, и патриоты счастливы...
Гость
1 час
Пожимайте свои плоды министры, теперь и дороги делать будете в два раза дороже, посмотрите, у вас многие конкурсы отменяются дорожные из-за того что--- никто не приходит на них!!! Яркий пример Яковлевское кольцо!!! Все просто, теперь две- три машины закладывайте вместо одной, чтоб проехать через весы без перегруза и привести щебень, песок асфальт...ПО ВАШИМ КОНКУРСАМ КОПЕЕЧНЫМ!!! Сейчас на меня налетят диванные критики, мол дороги ломают грузовики, ВЫ НЕСОВМЕМ ПРАВЫ, надо не воровать при строительстве и вести жесткий контроль на каждом этапе и тогда дороги будут держать по 40 тонн!!!
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Гость
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