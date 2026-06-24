В Ярославской области резко сократились поступления в бюджет от пунктов весогабаритного контроля

В Ярославской области сократились штрафы от пунктов весогабаритного контроля Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области в 2025 году резко сократилась сумма штрафов за перегруз и нарушение габаритов грузовым транспортом, выявляемые в пунктах весогабаритного контроля. Об этом 23 июня на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил региональный министр финансов Алексей Долгов.

«Пункты весогабаритного контроля за 2025 год у нас принесли 239 млн рублей. На самом деле поступления снизились примерно в два раза по сравнению с 2024 годом. Это было связано с оспариванием штрафов. Было значительное количество споров по отмене административных штрафов», — пояснил чиновник.

Министр добавил, что в 2026 году поступления от пунктов весогабаритного контроля ожидаются на уровне 450 млн рублей.

«В 2025 году пункты весогабаритного контроля только вводились. Сейчас основная часть постов введена», — отметил он.