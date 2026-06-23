Депутат предложил сделать бесплатной парковку в Ярославской области для многодетных и всех в выходные

В Ярославской области вновь обсуждают платные парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат Ярославской областной Думы от партии ЛДПР Владимир Смирнов предложил внести изменения в список льгот для пользователей платных парковок в регионе. Идею он озвучил 23 июня на комитете регионального парламента по социальной, демографической политике, труду и занятости. Владимир Смирнов пояснил, что его инициатива связана с многочисленными обращениями и жалобами жителей.

Депутат предложил сделать полностью бесплатной парковку для одного из членов многодетных семей, зарегистрированного в Ярославской области.

«Данная инициатива направлена на реализацию региональной демографической политики, оказание адресной помощи семьям, воспитывающим трех и более детей, и снижение их финансовой нагрузки на оплату транспортных услуг», — пояснил Владимир Смирнов.

Также он призвал разрешить бесплатно парковаться жителям Ярославской области круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Данная мера обусловлена необходимостью удовлетворения ежедневной социально-бытовой потребности жителей в парковке транспортного средства в шаговой доступности от места жительства. В выходные и праздничные дни значительная часть парковочных мест занимается транспортными средствами туристов. Это затрудняет доступ местных жителей к парковкам вблизи их домов. Введение возможности бесплатной парковки в выходные и праздничные дни позволит обеспечить справедливые условия пользования парковочным пространством для местных жителей и повысит ее доступность», — пояснил Владимир Смирнов.

Сейчас для многодетных семей в Ярославской области действует льгота при оплате платной парковки — один из родителей имеет право на скидку 60%, а вот бесплатной парковки по выходным и праздникам для местных жителей нет.

Мнения «за» и «против»

У прокуратуры и правительства возникли замечания к проекту Владимира Смирнова. Например, было отмечено, что в нем не учтено, что уже введена льгота для одного из родителей из многодетной семьи. А определение «один из членов многодетной семьи» якобы создает правовую неопределенность — не понятно, кем и в каком порядке будет использоваться льгота.

Зато многие депутаты поддержали коллегу.

«У нас есть еще ряд категорий, которые заслуживают получения хорошей скидки на платную парковку. Сейчас скидка не такая уж большая», — высказался заместитель председателя думы Антон Капралов.

Он также напомнил, что у думы с правительством была договоренность вернуться к вопросам по платным парковкам после года их работы в регионе. Капралов предложил сделать это и обсудить комплекс корректировок, в том числе введение новых льгот.

Также инициативу об отмене платы за парковку для многодетных семей поддержал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Правительству необходимо проработать вопрос о предоставлении 100-процентной льготы для многодетных семей», — озвучил он.

В итоге предложения Владимира Смирнова в настоящий момент отклонили, но по итогам обсуждения его инициатив депутаты решили создать рабочую группу для проработки вопросов о предоставлении этих и других льгот.

Где работают платные парковки

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они обустроены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Ростове Великом. Уже в январе 2026 года региональные власти сообщили, что за первые недели их функционирования в области удалось получить 13,5 миллиона рублей.

С апреля 2026 года парковка в центре Ярославля стала бесплатной в ночное время — с 22:00 до 08:00. Исключение составляют праздничные дни, а также ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

15 июня 2026 года на заседании комитета Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике министр финансов региона Алексей Долгов сообщил, что, по данным на 11 июня 2026 года, от организации платных парковок бюджет получил 73 миллиона рублей. Ещё на 33 млн рублей собрали штрафов за пользование платным паковочным пространством.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете .