Выплаты ярославским депутатам увеличат из-за роста цен на бензин

Депутаты увеличили себе выплаты на транспорт Источник: Ярославская областная Дума

Траты на содержание Ярославской областной Думы увеличатся из-за роста цен на бензин. Размер бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности регионального парламента в 2027 году утвердили 23 июня на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Если в 2026 году на эти цели закладывали 295,9 миллиона рублей, то в 2027 содержание парламента выйдет в 321,5 миллиона рублей.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Ярославской областной Думы идут на оплату труда депутатов, сотрудников аппарата думы, покупку канцелярских товаров, оборудования, программного обеспечения, материально-техническое обеспечение (содержание помещений, техническое обслуживание зданий и техники), проведение мероприятий, организацию заседаний, депутатских слушаний, работы экспертных советов и прочего, информационное сопровождение, организация встреч с делегациями, участие в официальных форумах и другое.

Заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев пояснил, что расчет сделан, исходя из того, что в парламенте работают 29 депутатов на постоянной основе (то есть получают зарплату), 17 депутатов на непостоянной (то есть без зарплаты).

«Дополнение ко все предыдущим сметам — мы увеличиваем компенсации депутатам на постоянной основе за использование личного автомобиля в служебных целях. В 2013 году было 4 тысячи на человека. Тогда и топливо стоило 30-35 рублей. Сегодня оно стоит 65-70 рублей. Будет 8 тысяч рублей на человека», — прокомментировал Николай Александрычев.

В Ярославской областной Думе уточнили, что указанные выплаты в размере до 8 тысяч рублей за пользование автомобилями в служебных целях рассчитано на месяц. Деньги выплачиваются при предъявлении чеков.