В Ярославле внезапно отменили сказочное ледовое шоу. Причина

Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должно было пройти в Ярославле 4 января Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославле за несколько дней до проведения отменили грандиозное ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+), в котором должны были принять участие 57 музыкантов. Как сообщили 76.RU организаторы, показ сеансов перенесут.

«К сожалению, осуществить проведение мероприятий шоу „Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром“ в некоторых городах не представляется возможным по организационно-техническим причинам», — рассказали 23 декабря организаторы.

Мероприятие должно было пройти 4 января, в расписании «Арены-2000 стояли два сеанса — в 15:00 и 19:00. Стоимость билетов на шоу начиналась от 800 рублей. По данным на 23 декабря, на сайте шоу продажи билетов временно приостановлены.

«Показы сеансов шоу будут перенесены на другие даты. <…> Приносим извинения за доставленные неудобства и поздравляем с Наступающим Новым Годом», — добавили в компании.

Порядок возврата денежных средств будет опубликован в соцсетях мероприятия до 30 декабря 2025 года.

В самой «Арене-2000» сообщили, что решение о переносе на неопределенную дату принял организатор мероприятия — ООО «Ледовые сезоны».

Шоу организует московское ООО «Ледовые сезоны». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. В штате числится один человек. Выручка по итогам 2024 года составила 41,8 млн, чистая прибыль — 2,1 млн рублей. Учредитель и руководитель компании — Станислав Зылев, он же председатель общественной организации «Наши народы» и руководитель ООО «Апельсин-концерт».

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+) отменяют и в других городах России. По информации от наших коллег без новогоднего ледового шоу остались зрители в Тольятти, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

В августе 2025-го балерина Большого театра Анастасия Смирнова жаловалась на невыплаченный гонорар за «Щелкунчик на льду». Гендиректор «Ледовых сезонов» Станислав Зылев в беседе с MSK1.RU признавался, что c зарплатами возникли трудности, без денег остались и другие участники коллектива. Тогда он надеялся, что хвосты удастся закрыть благодаря туру.