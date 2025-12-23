НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

2 м/c,

сев.

 761мм 77%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Что горит в Ярославле
«Умные решения»
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Распродают имущество дорожника
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли елочные базары
Объединят дома для престарелых
Культура Новый год — 2026 Подробности В Ярославле внезапно отменили сказочное ледовое шоу. Причина

В Ярославле внезапно отменили сказочное ледовое шоу. Причина

Оно должно было пройти в «Арене-2000»

541
Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должно было пройти в Ярославле 4 января | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛедовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должно было пройти в Ярославле 4 января | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должно было пройти в Ярославле 4 января

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославле за несколько дней до проведения отменили грандиозное ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+), в котором должны были принять участие 57 музыкантов. Как сообщили 76.RU организаторы, показ сеансов перенесут.

«К сожалению, осуществить проведение мероприятий шоу „Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром“ в некоторых городах не представляется возможным по организационно-техническим причинам», — рассказали 23 декабря организаторы.

Мероприятие должно было пройти 4 января, в расписании «Арены-2000 стояли два сеанса — в 15:00 и 19:00. Стоимость билетов на шоу начиналась от 800 рублей. По данным на 23 декабря, на сайте шоу продажи билетов временно приостановлены.

«Показы сеансов шоу будут перенесены на другие даты. <…> Приносим извинения за доставленные неудобства и поздравляем с Наступающим Новым Годом», — добавили в компании.

Порядок возврата денежных средств будет опубликован в соцсетях мероприятия до 30 декабря 2025 года.

В самой «Арене-2000» сообщили, что решение о переносе на неопределенную дату принял организатор мероприятия — ООО «Ледовые сезоны».

Шоу организует московское ООО «Ледовые сезоны». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Москве в 2020 году. В штате числится один человек. Выручка по итогам 2024 года составила 41,8 млн, чистая прибыль — 2,1 млн рублей. Учредитель и руководитель компании — Станислав Зылев, он же председатель общественной организации «Наши народы» и руководитель ООО «Апельсин-концерт».

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+) отменяют и в других городах России. По информации от наших коллег без новогоднего ледового шоу остались зрители в Тольятти, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

В августе 2025-го балерина Большого театра Анастасия Смирнова жаловалась на невыплаченный гонорар за «Щелкунчик на льду». Гендиректор «Ледовых сезонов» Станислав Зылев в беседе с MSK1.RU признавался, что c зарплатами возникли трудности, без денег остались и другие участники коллектива. Тогда он надеялся, что хвосты удастся закрыть благодаря туру.

Ранее в Ярославском ТЮЗе отменили показ новогоднего спектакля «По щучьему велению» (6+), запланированного в декабре и январе. Об этом стало известно после принятия Кировским районным судом решения о приостановке работы ТЮЗа из-за выявленных нарушений правил противопожарной безопасности.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ледовое шоу Щелкунчик Отмена мероприятия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
15 минут
одно и тоже, сплошное надувательство итак во всём
Гость
28 минут
Жаль, что шоу отменили.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем