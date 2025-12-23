Суд приостановил работу ТЮЗа в Ярославле. Причина

В Ярославле приостановили работу ТЮЗа, который должен был открыться после трехлетней реконструкции Источник: Артем Бауман / 76.RU

23 декабря суд в Ярославле на месяц приостановил работу Театра юного зрителя имени Розова. Учреждение культуры так и не открылось после масштабной реконструкции, которая шла с 2022 года.

Как сообщили в Кировском районном суде, осенью инспектор по пожарному надзору выявил нарушения правил противопожарной безопасности и направил протокол. В частности в здании были не исправны установки пожаротушения, система пожарной сигнализации, система эвакуации людей при пожаре. Эвакуационные выходы не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

23 декабря 2025 года в ТЮЗе должна была пройти губернаторская елка (0+), а после было запланировано проведение детских новогодних мероприятий. На спектакли ярославцы активно скупали билеты.

Спустя месяц в ТЮЗе частично устранили нарушения, однако как показала проверка 19 декабря, большая часть замечаний осталась без внимания.

«В связи с перечисленными нарушениями может быть причинен вред жизни и здоровью граждан, в том числе и несовершеннолетним детям», — отметили в суде.

С учетом мнения прокурора юрлицо «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова» суд признал виновным по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, работу театра приостановили на 30 суток.

Ответ Минкульта

Министр культуры Ирина Ширшова прокомментировала решение суда, подтвердив, что на объекте выявили некоторые несоответствия, которые необходимо устранить.

«При этом на объекте тщательно выполняются все требования МЧС по пожарной безопасности. В частности, с октября этого года установлено более 60 специальных противопожарных дверей, смонтирована система оповещения, установлены противопожарные шторы. Произведена донастройка слаботочных систем, в т. ч. пожарной сигнализации, автоматики вентиляции и систем обеспечения беспрепятственного и быстрого выхода из здания», — сообщила Ирина Ширшова.

Делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность, и как можно скорее открыть ТЮЗ для наших юных зрителей. Принимаем все необходимые меры для скорейшего устранения замечаний. Ирина Ширшова Министр культуры Ярославской области

Проведение Губернаторской ёлки перенесли в Ярославскую филармонию.

«Кроме того, новогодние праздничные программы пройдут и в других учреждениях культуры региона. Будем рады посетителям», — добавила Ирина Ширшова

Что известно о реконструкции ТЮЗа

В середине сентября 2025-го власти искали подрядчика, который установит противопожарные двери. Стоимость контракта составляла семь миллионов рублей. Министр культуры Ирина Ширшова уточняла, что их установку должны завершить до середины декабря. Также тогда сообщалось, что из-за новых требований пришлось менять кресла в зрительном зале.

«Мы обязаны соблюдать все требования, выполнять условия надзорных органов и обеспечить безопасность юных зрителей на надлежащем уровне», — сообщала министр культуры.

Театра юного зрителя им. Розова в Ярославле закрыли на реставрацию в 2022 году. Работы проводились по нацпроекту «Культура». Изначально стоимость реконструкции театра оценивалась в 800 миллионов рублей, но бюджет урезали до 565 миллионов рублей. Спустя три года, в январе 2025 года, сообщалось, что всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. В здании заменили кровлю, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцен и окна.

В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщал о выделении 250 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования театра.