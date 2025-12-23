В Минкульте рассказали, что будет с детскими спектаклями в Ярославле после приостановки работы ТЮЗа

Спектакли Ярославского ТЮЗа не будут переносить на другие площадки Источник: Артем Бауман / 76.RU

23 декабря Кировский районный суд в Ярославле приостановил работу Ярославского ТЮЗа из-за нарушения правил противопожарной безопасности. В этот же день должна была пройти первая губернаторская елка.

«Губернаторская ёлка (0+) состоится в Ярославской филармонии», — сообщила министр культуры Ирина Ширшова.

Изначально в репертуаре ТЮЗа на декабрь был заявлен спектакль «По щучьему велению» (6+), однако он пропал из афиши на сайте учреждения. При этом все еще открыта продажа билетов на спектакль «Ревизор» (12+), поставленный на 23 января.

Как стало известно 76.RU, запланированные в ТЮЗе спектакли не будут переносить на другие площадки, мероприятия проведут после открытия здания. Ранее купленные билеты подлежат возврату.

В областном Минкульте напомнили, что новогодние праздничные программы пройдут и в других учреждениях культуры региона.

Напомним, ранее в Ярославле также из-за проблем с системой противопожарной защиты приостановили работу Дворца культуры имени А. М. Добрынина. Часть запланированных к Новому году мероприятий перенесли на другие площадки, часть — отменили.