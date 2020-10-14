«Ей сейчас очень тяжело»: маму убитых в Рыбинске девочек затравили в соцсетях

Маму убитых в Рыбинске девочек затравили в соцсетях
Целый шквал негативных комментариев обрушился на маму убитых маньяком девочек. Как только ни осуждали женщину — писали, что сама виновата. Но такие комментарии появились не только под материалами о жестоком убийстве и в соцсетях. Оскорбления начали писать маме лично.
— В мой адрес и в адрес моей семьи постоянно поступают оскорбления. Пишут и мне, и Валентине. Я раньше отвечала на эти сообщения, теперь не пишу ничего. Моя свекровь была вынуждена обратиться с заявлением в прокуратуру. Сейчас ведётся дело, — рассказала коллегам с портала NGS55.RU сестра женщины Наталья. — Я могу сказать лишь одно: ей сейчас очень тяжело. Больше ничего говорить о ней не буду.
видео: Елена Вахрушева
Напомним, страшное убийство произошло в Рыбинске Ярославской области месяц назад — 14 сентября. Мама девочек ушла на работу, и в это время её сожитель зарезал и расчленил двух её дочерей — девочек 8 и 13 лет.
Мужчину искали несколько дней и нашли в высокой траве неподалеку от места преступления. Он тут же во всем сознался и рассказал, как всё произошло. Девочек похоронили в Рыбинске, а их мама уехала на родину — в Омск.
С сожителем мама девочек не была в официальном браке, к нему она переехала, влюбившись в него по переписке.
Вся история, собранная компактно, — в нашем материале. А здесь — специальный репортаж с места трагедии.