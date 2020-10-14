«Ей сейчас очень тяжело»: маму убитых в Рыбинске девочек затравили в соцсетях

Целый шквал негативных комментариев обрушился на маму убитых маньяком девочек. Как только ни осуждали женщину — писали, что сама виновата. Но такие комментарии появились не только под материалами о жестоком убийстве и в соцсетях. Оскорбления начали писать маме лично.



— В мой адрес и в адрес моей семьи постоянно поступают оскорбления. Пишут и мне, и Валентине. Я раньше отвечала на эти сообщения, теперь не пишу ничего. Моя свекровь была вынуждена обратиться с заявлением в прокуратуру. Сейчас ведётся дело, — рассказала коллегам с портала NGS55.RU сестра женщины Наталья. — Я могу сказать лишь одно: ей сейчас очень тяжело. Больше ничего говорить о ней не буду.

