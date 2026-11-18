Пешеходный центр Ярославля заполнился арт-объектами Источник: Михаил Евраев / Max.ru

Пешеходный центр Ярославля продолжает преображаться и наполняться новыми декоративными элементами. Одна из последних новинок — скульптуры персонажей советских фильмов, снятых в Ярославской области, которые появились не только на улице Нахимсона.

Горожане, с одной стороны, любуются арт-объектами, с другой — уже начали переживать, что будет с этим пространством зимой, после снегопадов.

«Хотелось бы узнать, как будет проводиться уборка нашего нового пешеходного центра? Опять огромной техникой, от которой вся плитка пойдет волной? Хочется сохранить красивый облик города», — написал в Телеграм-канале губернатора Михаила Евраева один из ярославцев.

На вопрос ответили в мэрии города:

«Работы по уборке пешеходного центра будут проводиться комбинированным способом: ручным и механическим с применением малогабаритной техники».

Напомним, реализовывать идею пешеходного центра в Ярославле начали в 2025 году. Часть улицы закрыли от машин, создав единое пешеходное пространство, в которое вошли: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.

Каждую из улиц делают в определенном стиле. Например, улица Нахимсона — кинематографичная , Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческие. А Кирова станет улицей памяти.

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