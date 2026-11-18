Хищник разломал веранду жилого дома Источник: Александра Исакова

В Архангельской области медведь не дает спокойно жить обитателям небольшой деревни Нюхчи. Хищник ходит по населенному пункту, ломает постройки и пытается проникнуть в жилые дома. Местные жители боятся за свою безопасность и не знают, чего ждать от зверя. Приходится вооружаться. Подробности — в материале 29.RU.

«Вырвал с мясом огромные ворота»

Нюхча находится в Пинежском округе, на берегу реки Пинеги. По словам местных жителей, в деревне в основном живут пенсионеры, поэтому справиться с крупным хищником самостоятельно им особенно трудно. Собеседница 29.RU Ольга Меньшина живет в деревне уже 43 года, говорит, что такого здесь никогда не бывало.

Сначала медведь начал вскрывать охотничьи избушки, а теперь пришел в деревню. Всех переполошил. Вооружаемся кто как может. Ольга Меньшина жительница деревни Нюхчи

«При этом большинство жителей у нас пенсионного возраста, силы неравны», — рассказала Ольга Меньшина.

Сначала медведь появился в районе Хутора и попытался проникнуть в жилой дом. Зверь пробовал попасть внутрь через окна, но пластиковые рамы не поддались. Тогда он направился к веранде, выбил деревянное окно и стал ломиться в дверь. После этого хищник попытался выбраться наружу и вывалился через стену вместе с окном. Ночью дом охраняла полиция.

Медведь подходил и к жилым домам Источник: Ольга Меньшина

«Потом медведь двинулся к пекарне и вырвал с мясом огромные ворота хозяйственного блока. Наша семья была на взводе, у меня поднялось давление. Мы забаррикадировались как могли, постоянно перезванивались друг с другом и делились информацией. Писали и звонили во все инстанции. Нас услышали, но страх не прошел», — поделилась Ольга.

Хищник вырвал огромные ворота у пекарни Источник: Ольга Меньшина

От нападений зверя пострадали и другие постройки. Медведь ободрал обшивку магазина «Хомячок» и повредил металлическую дверь. Возле школы он сломал ограждение из сетки-рабицы. Следы хищника находили и рядом с другими жилыми домами.

Зверь ободрал обшивку магазина, но внутрь так и не попал Источник: Александра Исакова

«Живу на окраине. Следы медведя были и у бани, и у сарая. Окна у нас обычные, он может спокойно их выбить», — рассказала Нина Абрамова.

Некоторые жители настолько напуганы, что не решаются оставаться дома на ночь.

«Бессонные ночи, очень страшно! Медведь голодный. Чего ждать, пока кого-нибудь загрызет? Нужно спешить!» — написала Валентина Федухина-Тарасова. В Нюхче живут ее родственники и знакомые.

Жительница деревни Александра Исакова рассказала 29.RU, что за 2026 год с таким поведением медведей здесь столкнулись впервые.

Весной такого не было, да и летом тоже. Они, конечно, ходят где-то рядом в лесу, но чтобы в деревню заходить — такой случай впервые. Александра Исакова жительница деревни Нюхчи

По словам Ольги Меньшиной, на помощь местным охотникам уже приехали другие охотники с собаками. Жители ждут, когда ситуацию удастся разрешить.

В Пинежском округе уже застрелили медведя после нападения на человека, в начале ноября мы рассказывали о медведе, которого застрелили в Пинежском округе после нападения на людей. 18 октября зверь смертельно ранил 49-летнего местного жителя, который отправился в лес за клюквой недалеко от Пинеги. Позже этот же хищник напал на другого жителя, выгуливавшего собаку. Тот смог спастись.

Медведя подстрелили в Пинежском округе Источник: Александр Рыков

Продлят ли сезон охоты на медведей

О выходах медведей к людям сообщают жители разных регионов России. В Архангельской области такие случаи тоже происходят регулярно. Поэтому журналисты обратились в правительство региона и спросили, планируют ли власти продлевать сезон охоты на хищников.

В региональном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса сообщили, что вопрос о продлении сроков охоты обсуждают на федеральном уровне. Окончательного решения пока нет. Даже если новые правила примут, они смогут заработать не раньше следующего года.

Сейчас охотиться на бурого медведя разрешено с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря. Самостоятельно менять эти сроки регионы не могут.

В этом году охотнику особенно непросто пришлось в Верхней Золотице, где на медведя устроили засаду Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Почему медведь пришел в деревню

Ситуацию в Нюхче прокомментировал зоолог Александр Рыков, который около полувека изучал крупных хищников в Пинежском заповеднике.

По его словам, судя по размеру следов, в деревню пришел крупный взрослый самец. Специалист считает, что зверь голоден и, вероятно, стар или болен.

Следы хищника у жилого дома, которые мы показали эксперту-зоологу Источник: Александра Исакова

«Такое поведение зверя, конечно, аномальное. Его необходимо отстрелить. Но медведя я бы не стал называть агрессивным: он просто пытался проникнуть в помещение, из которого шел запах пищи», — объяснил Александр Рыков.

Зоолог добавил, что медведи ежегодно пытаются проникнуть в охотничьи и рыбацкие избушки. Особенно часто это происходит там, где не соблюдают чистоту.

«Не надо провоцировать зверей антисанитарией, особенно в голодные годы», — подчеркнул специалист.

По словам Александра Рыкова, в этом году ситуация осложнилась из-за нехватки корма в лесу и необычно теплой осени. Начало зимы задержалось примерно на месяц: морозов и снега пока нет.

Большинство медведей уже находятся возле берлог. Некоторые забрались внутрь и ждут снега. Однако звери, которые не успели набрать достаточно жира, могут продолжать искать пищу и охотиться.

В этом году совпали осенняя бескормица и погодная аномалия — месячная задержка начала зимы. Подобных ситуаций дальше будет меньше: проблемных зверей уберут, а некоторые из тех, кто не набрал достаточно жира, будут охотиться. Ждем снегопадов с морозами. Александр Рыков зоолог

На момент публикации материала стало известно, что хищника убили. Это оказался крупный зверь, но оголодавший и худой.