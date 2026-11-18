Проводить эксперименты школьники будут под контролем учителей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Школьники будут проводить реальные эксперименты из программы по физике и химии на тестировании новых заданий ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Апробируемые модели экспериментальных заданий предполагают выполнение реального эксперимента из школьной программы по физике и по химии», — говорится в сообщении.

Накануне дня испытания учителя физики и химии должны подготовить набор необходимого лабораторного оборудования. Для физики это измерительные приборы и составные части экспериментальной установки, для химии — лабораторная посуда и химические реактивы.

Все школьники пройдут инструктаж по технике безопасности и будут работать под контролем учителей-предметников. Оценивать выполнение заданий учителя будут после завершения экспериментов и сдачи письменных работ.

«При проведении эксперимента по физике ученики собирают экспериментальную установку, проводят необходимые измерения, письменно оформляют результаты эксперимента и делают выводы. Участники апробации по химии сначала выполняют необходимые записи и расчеты, а потом с помощью подготовленного оборудования школьной химической лаборатории выполняют эксперимент. Результаты эксперимента фиксируются письменно», — рассказал ТАСС в Рособрнадзоре.

Испытания стартовали в ноябре, их цель — сблизить школьное образование с запросами ведущих российских вузов. При этом в ближайшие два года экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии вводить не будут, сообщал ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.